Hamar-selskapet BoligPartner har utviklet et nytt trehuskonsept som reduserer CO2-utslippene med nesten en tredjedel. Forventningen er at konseptet skal selge for 500 millioner kroner i løpet av tre år.

– Nøkkelen for å kutte klimagassutslipp i byggebransjen er selvsagt volum. Dette nye konseptet er et gjennombrudd som alternativ til bygging av leilighetsbygg i stål og betong, sier Knut Moe, daglig leder for Trehusene, det nye virksomhetsområdet til BoligPartner.

– Av første runde til salg ble nesten halvparten solgt den første uken på markedet, tilføyer han.

I fjor omsatte BoligPartner for nær 1,3 milliarder kroner, ned fra 1,5 milliarder de to foregående årene. Trehusene-satsingen, med pilotprosjektet på Løkenåsen i Fetsund, bestående av to lavblokker i tre, var inkludert i 2020-regnskapet.

Løkenåsen-prosjektet er solgt ut, der 34 leiligheter ble solgt for tilsammen 132,5 millioner kroner, mens salget er i gang i de neste prosjektene på Fossumtoppen og Skarnes.

– På tide at bransjen tar ansvar

Det nye konseptet består av fleksible lavblokker i tre, beregnet for industriell produksjon, med kun norske underleverandører for å minimere transportbehovet.

– Bygg- og anleggsbransjen står for cirka 40 prosent av verdens utslipp. Nå er det på tide at bransjen tar ansvar for å velge tre, sier Moe, og viser til at stål og betong er energikrevende å produsere, og at stål typisk importeres fra land som Kina.

Selskapet viser til at det årlig bygges cirka 30.000 nye boenheter i Norge, hvorav cirka 6.000 er lavblokker. Etter en vurdering utført av ingeniørselskapet Sweco opplyser BoligPartner at deres trehuskonsept gir utslippskutt på 30 prosent sammenlignet med referansebygg.