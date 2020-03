Coronatiltak kan medføre offentlig erstatningsansvar

Det er et grunnlovsfestet prinsipp at myndighetenes inngrep overfor den enkelte krever hjemmel i lov. Begrepet «lov» omfatter også forskrifter gitt med hjemmel i lov, som er tilfellet for coronatiltakene. Disse er gitt med hjemmel i smittevernloven § 4-1, og en kommune kan klart nok ikke holdes erstatningsansvarlig dersom den opererer innenfor rammene av denne bestemmelsen.

Det er derfor ingen overraskelse når Helse- og omsorgsdepartementet stadfester at den enkelte selv må dekke eventuelle tap dersom det blir nødvendig for myndighetene å treffe vedtak med hjemmel i smittevernloven.

Thomas Meier Strømme. Foto: Brækhus Advokatfirma

Erling Keyser. Foto: Brækhus Advokatfirma

Imidlertid stiller det seg annerledes der kommunen treffer mer inngripende tiltak enn smittevernloven gir grunnlag for. I slike tilfeller påføres virksomheter økonomiske tap som følge av offentlige inngrep vedtatt uten tilstrekkelig rettsgrunnlag. Det vil være i strid med både Grunnloven og erstatningsrettslige prinsipper om den enkelte virksomhet må bære den økonomiske støyten for dette alene.

Det er neppe bestridt at enkelte av tiltakene mot coronaviruset er svært inngripende. Derfor er det også naturlig at disse har vært utsatt for kritikk fra juridisk hold. Professor Hans Petter Graver ved UiO oppsummerer det treffende når han skriver at enkelte av forskriftsbestemmelsene står i et «tvilsomt forhold» til smittevernloven. Han trekker frem at påleggene om bevegelsesrestriksjoner er i direkte konflikt med grunnlovfestede rettigheter om bevegelsesfrihet. Det er også interessant at Hovedorganisasjonen Virke kritiserer kommuneoverlegens adgang til å fatte hastevedtak. Virke trekker frem innvirkningen av pålegg om karantene ved innreise i enkelte kommuner har for virksomheter som opererer på tvers av kommunegrensene.

Ifølge Grunnlovens § 105, skal den som «må avgi sin rørlige eller urørlige eiendom til offentlig bruk» tilkjennes full erstatning. Ingen må «avgi» sin eiendom som følge av coronatiltakene. I rettspraksis er det åpnet for å anvende bestemmelsen analogisk, det vil si utenfor sin ordlyd på lignende forhold, men holdningen til dette er restriktiv.

I forbindelse med avviklingen av pelsdyrnæringen, ble manglende grunnlag for analogi begrunnet i at forbudet tok sikte på å «ramme nettopp den aktiviteten som pelsdyroppdretterne driver», og at dette tapet ikke ville inntre «som en sidevirkning av at andre økonomiske interesser skal ha forrangen». Uttalelsene kan åpne for å anvende bestemmelsen analogisk der det økonomiske tapet er en utilsiktet virkning av et tiltak som ikke er direkte myntet på skadelidte – eksempelvis der en næringseiendom grunnet bevegelsesrestriksjoner ikke lar seg nyttiggjøre.

Tilbøyeligheten til å raskt treffe hardtrammende tiltak kan tilsi at man beveger seg på en knivsegg allerede

Enkelte forskrifter har inntatt bestemmelser om at kommunen ikke påtar seg økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak. Slike bestemmelser kan ikke forhindre offentlig erstatningsansvar dersom virksomheter påføres økonomiske tap etter tiltak som er mer inngripende enn det lovverket tillater. Det er derfor god grunn til å følge nøye med på vedtakene som treffes både nå og i tiden fremover. Tilbøyeligheten til å raskt treffe hardtrammende tiltak kan tilsi at man beveger seg på en knivsegg allerede.

Det er ingen tvil om at coronaviruset må tas på alvor. Men når støvet har lagt seg, er det heller ingen automatikk i at det offentlige uten videre skal fritas for alt erstatningsansvar overfor virksomhetene som nå lider store tap.

Thomas Meier Strømme

Advokatfullmektig i Brækhus Advokatfirma

Erling Keyser

Advokat og partner i Brækhus Advokatfirma