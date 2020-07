Står vårt digitale fortrinn for fall?

IKKE I MÅL: Coronakrisen sendte alle på Teams, Zoom, Pexip, Hangout og Messenger. Det er bra, og digitaliseringsmuligheter har åpnet seg for mange på kort tid. Men, i omstillingsøyemed er dette kun et første trappetrinn på ferden mot en levedyktig samfunnsøkonomi, skriver artikkelforfatteren.

Abelia har for femte år på rad målt temperaturen på norsk omstillingsevne. Ved fjorårets lansering fremhevet jeg at Norge gjør det bra. På mange måter fikk vi vist vår omstillingsevne da Covid19-tiltakene traff samfunnet. Alle er på Teams, Zoom, Pexip, Hangout og Messenger. Det er bra, og digitaliseringsmuligheter har åpnet seg for mange på kort tid. Men, i omstillingsøyemed er dette kun et første trappetrinn på ferden mot en levedyktig samfunnsøkonomi.

Vi holder rett og slett for lavt tempo, og verden der ute tar oss igjen

Offentlig sektor har gjort et solid løft, befolkningens grunnkompetanse er bra og e-handel styrker seg, viser Omstillingsbarometerets kapittel om teknologi og digitalisering. Som tidligere år har vi kritisk mangel på IKT-spesialistkompetanse. I år flytter bekymringen seg mot effektene av denne mangelen – næringslivets digitaliseringsevne og omfanget av IKT-sektoren.

Norge faller fra 2.plass til 7.plass på adopsjon av ny teknologi, og vi tar også steget ned fra pallen på bruk av skytjenester

Norge faller fra 2.plass til 7.plass på adopsjon av ny teknologi, og vi tar også steget ned fra pallen på bruk av skytjenester. På omfang av IKT-sektoren er vi på 21. plass av 27. totalt, og vi har en 20.plass på patentering. Det viser at det er typisk norsk å være god på å bruke teknologi, men relativt unorsk å kunne utvikle og selge den. Det må vi endre.

Som en nasjon med høyt digitaliseringsnivå, og en verden som er på full fart i samme retning, har vi et mulighetsrom. Vår modenhet er attraktivt for mange. Men, vi gjør det dårlig på rangeringen av eksportandel på IKT, og vi bruker i liten grad mulighetene den digitale økonomien gir oss til å selge våre varer og tjenester ut av landet.

Bak lave oljepriser og grønnere teknologiske løsninger står en del av næringslivet og ivrer etter å levere på bærekraftig verdiskaping og flere ben å stå på for Norge AS. Da trenger vi at flere ser til utlandet. Den digitale motorveien bringer ikke bare konkurranse inn i landet, den er toveiskjørt og åpner også markeder for våre produkter og tjenester.

Norge har fått en tvangsdigitalisering av landet i forbindelse med Covid-19. Dette har derimot de andre landene også. Det blir nå viktig at vi ikke blir selvtilfredse med sammenligningen, og da mister et forsprang som er helt nødvendig. Covid-19 er en tragedie for mange i befolkningen, og det er svært kritisk for næringslivet. Samtidig representerer dette en mulighet for oss gitt at vi har en mer moden digitaløkonomi enn mange andre. Nå er tiden for å også orientere seg ut av landet og gi gass.

