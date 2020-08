Typisk norsk å hvile på laurbærene?

FOR LAVT TEMPO: Norge trenger forskning og utvikling, vi trenger et utdanningssystem rigget for fremtiden, og vi trenger de riktige insentivordningene, skriver de to Abelia-toppene Kjetil Thorvik Brun og Eline Oftedal. Her statsminister Erna Solberg (H). Foto: NTB Scanpix