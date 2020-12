Tre råd til nykommere på børs

OVER 50 NYE I ÅR: Tilfanget av nye selskaper på Oslo Børs har vært formidabel i 2020. Her fra noteringen av Volue i oktober. Adm. direktør Trond Straume ringer inn til handel.

OVER 50 NYE I ÅR: Tilfanget av nye selskaper på Oslo Børs har vært formidabel i 2020. Her fra noteringen av Volue i oktober. Adm. direktør Trond Straume ringer inn til handel. Foto: Iván Kverme

Når nyttårsrakettene sendes opp, har Oslo Børs lagt bak seg et av tidenes sterkeste noteringsår, med over 50 nye selskaper. I tillegg er det mange som gjør seg klare for å sette i gang i 2021.

Det har særlig vært høy aktivitet i vekstsegmentet, på markedsplassen som i slutten av oktober byttet navn til Euronext Growth Oslo. I First House har vi vært rådgivere for flere selskaper på veien mot et nytt liv i «offentligheten», og vår erfaring er at behovet for å bygge posisjon, tillit og interesse ikke er mindre selv om opptaksprosessen er enklere og raskere enn en vanlig børsnotering.

Mats Samdahl Weltz. Foto: First House

Thomas Collett Høie. Foto: First House

Investorene bruker mindre tid på hver investeringsvurdering

Hovedmålsettingen er selvfølgelig å sikre en vellykket transaksjon, men det er samtidig en mulighet for selskapet til å bygge en plattform for langsiktige relasjoner med analytikere, journalister, aksjonærer og potensielle investorer. Økt synlighet kan dessuten brukes for å tiltrekke nye kunder og få ansatte til å bli mer stolte over arbeidsplassen sin.

Her er tre måter som kommunikasjon kan bidra til å fremheve og øke verdier i en noteringsprosess:

1. Bli en god historieforteller

Ukjente selskaper må kjempe hardere for oppmerksomheten, både i kapitalmarkedet og i media. Selv om børsen er en arena for synlighet ser vi at det er noen få børsnykommere som løper med mesteparten av omtalen. For å skape kjennskap og bygge kunnskap må man ha en historie som skiller seg ut fra mengden og med budskap som også kan fortelles til andre nøkkelinteressenter som ansatte og kunder. Man bør tenke over hvilke mediemuligheter som finnes i forkant av noteringen, i tillegg til hva slags profil og nyhetsstrøm som kan bidra til synlighet i etterkant.

Med det sterke tilsiget av nye selskaper på Oslo Børs gjennom 2020, er vår erfaring at investorene bruker mindre tid på hver investeringsvurdering. Da er rett budskap formidlet gjennom både tilretteleggerne og eksempelvis mediene avgjørende for å få den oppmerksomheten selskapet fortjener.

Det er en balansegang mellom å yte god service på den ene siden og bli overkjørt av investorenes endeløse appetitt på informasjon på den andre

2. Forberedelser

Er selskapets interne retningslinjer tilpasset et liv på børs? I samtlige børsnoteringsprosesser er det behov for å gå gjennom og justere rutiner og prosedyrer, samt utarbeide nye, for eksempel for investordialog og retningslinjer for sikker håndtering av informasjon og ansattes handel med aksjer. Godt IR-arbeid handler om å etablere og opprettholde markedets interesse og tillit, men det er en balansegang mellom å yte god service på den ene siden og bli overkjørt av investorenes endeløse appetitt på informasjon på den andre.

3. Tenk på dagen etter

Relasjoner fra noteringsprosessen kan vise seg å bli verdifulle når hverdagen kommer. Nettopp derfor er det verdt å tenke nøye gjennom forventningsstyring; hvilke ambisjoner skal kommuniseres og hvor detaljert skal informasjonen være? Det kan være fristende å vise månedlige salgsprognoser for de neste tre årene for å underbygge at man har tro på fremtiden, men da skal ledelsen være forberedt på at analytikere, investorer og journalister vil stille spørsmål i perioder hvor utviklingen ikke følger planen.

En børsnotering løfter mange selskaper fra «å jobbe i fred og ro» til «på alles lepper». Det siste medfører at det er behov for en konkret plan for hva man skal kommunisere og til hvem.

Mats Samdahl Weltz

Partner i First House

Thomas C. Høie

Fagansvarlig for finansiell kommunikasjon i First House