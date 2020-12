Fem digitale spådommer for 2021

Den digitale transformasjonen har skutt fart i mange bedrifter. Over natten skulle det tilrettelegges for å ha hele arbeidsstyrken på hjemmekontor. Det har krevd store grep i digital infrastruktur. De fleste har klart dette bra, og det er tydelig at det ikke er evnen til endring det skal stå på her til lands.

Geir Rostadmo-Strømme. Foto: Dell Technologies

Virksomheters høyeste prioriteringer i 2021 kommer til å være knyttet til å ha en spredt arbeidsstyrke. Her er fem digitale trender for det kommende året:

Hybridsky for en hybrid arbeidsstyrke

Skyen – det inkluderer offentlig, privat og edge – er en drifts- og leveransemodell, ikke bare et sted å lagre data. Virksomheter vil i stadig større grad kunne forvente å forbruke IT på samme måte som de har brukt offentlige skytjenester; skalerbart på bestilling med noen få klikk. IT-som-en-tjeneste betyr raskere avgjørelser som gjør at virksomhetene kan tilfredsstille dagens og morgendagens IT-krav uten nødvendigvis å eie utstyret selv.

Ytterkanten av nettverket flytter nærmere

Økningen i desentralisert jobbing, kombinert med datadrevne applikasjoner, betyr spredte datamengder som må håndteres og analyseres i sanntid på kanten av nettverket. Som et resultat vil vi se ytterligere investeringer i desentralisert infrastruktur som er drevet av 5G. Evnen til å analysere og handle på innsikt i data i ytterkanten av nettverket setter fart på e-handel og digitale virksomhetsapplikasjoner. Intelligente sensorer vil bringe med seg innsikt på tvers av bransjer, fra helse til utdanning, til energisektoren.

Vi må vekk fra proprietær nettverksarkitektur, og få åpne, standardiserte og software-definerte løsninger

5G gir enorme muligheter

For at vi skal oppnå de utbredte tilkoblingsmulighetene edge-prosesseringen 5G lover, må mobile nettverksoperatører investere i moderne og automatisert IT som «cloudifiserer» nettverksarkitekturen. Vi må vekk fra proprietær nettverksarkitektur, og få åpne, standardiserte og software-definerte løsninger. Investeringene vil lønne seg på sikt, fordi 5G tilbyr langt større samhandling mellom private og offentlige skyer og bredbåndshastigheter i områder hvor dekningen i dag er dårlig.

Intelligente PC-er for den mobile ansatte

Når kunstig intelligens, skyen og forbedrede tilkoblingsmuligheter smelter sammen, forbedres også brukeropplevelsen. Kunstig intelligens vil gjøre PC-bruk mer sømløst og problemfritt. Enheter vil ha muligheten til å koble seg på 5G-nettet når wifi er utilgjengelig. Kravet til sterkere PC-er for å gjøre større og hyppigere kalkuleringer blir viktig. Samtidig vil kundene kreve sikkerhet som en del av leveransen.

Maskiner tar over

Teknologi har brakt oss sammen i en tid med mange på hjemmekontor. Teknologi kommer til å skape nye relasjoner mellom mennesker og maskiner. AI og automatisering vil gi en ny arbeidsfordeling, og kunstig intelligens vil bli i stand til å ta over stadig flere tankekrevende oppgaver, ikke bare de mekaniske. Det vil lede til raskere, dypere innsikt, og vi kan fokusere på innovasjon og mer meningsfullt arbeid.

2020 har brakt med seg betydelige og uforventede endringer og turbulens. Tilliten til andre mennesker, speiler tilliten vi har til teknologi. Har vi tillit til sikkerheten til nettverk, enheter og data, kan vi innovere mer. Vi trenger et sterkt Norge som satser på teknologi, miljø og de smarte innovatørene.

Godt nytt år!

Geir Rostadmo-Strømme

Norgessjef i Dell Technologies