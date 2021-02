EØS-retten får stadig mer betydning i Norge

Et annet eksempel på EØS-rettens betydning, er en sak der en internettleverandør var tiltalt for uaktsom tilgjengeliggjøring av pornografisk materiale. Det EØS-rettslige poenget var at e-handelsdirektivet utelukket straff for uaktsom utbredelse. Selv om direktivet ikke var gjennomført i norsk rett, konkluderte domstolen med at straffeloven måtte tolkes innskrenkende som følge av EØS-regelen. Det kan nevnes at påtalemyndigheten endret sin påstand til full frifinnelse da de ble gjort oppmerksom på de EØS-rettslige skrankene.