Ansvarsfordeling og kontraktsbrudd

I de fleste IT-anskaffelser hvor man kjøper programvare, enten den leveres som et standardprodukt eller med særlige tilpasninger for kunden, må det også avtales vedlikeholdstjenester for programvaren. Ofte er slikt vedlikehold kjøpt under en egen tjenesteavtale.

Når disse avtalene fremforhandles er det lett å få tunnelsyn. Man bruker mye tid på detaljene i den enkelte avtale, men overser helheten og samspillet som oppstår mellom avtalene. Dette er ikke unikt for leveranse- og vedlikeholdsavtaler, men samspillet mellom disse tjener som god illustrasjon.

Noe kommer naturlig. Man koordinerer prosjektplaner og aktiviteter på tvers av avtalene for å sikre at vedlikeholdstjenesten er egnet og klar når leverandørens leveranser kommer. Andre former for samspill kan være mindre synbart og er ofte situasjonsbestemt. Et godt eksempel er situasjonen som oppstår når det foreligger et kontraktsbrudd som gir hevingsrett.

Scenarioet er som følger: Kunden inngår en utviklingsavtale og en vedlikeholdsavtale med samme leverandør. Det oppstår et kontraktsbrudd i utviklingsavtalen som gir kunden hevingsrett. En av problemstillingene som vil møte kunden er hva som skal skje med vedlikeholdsavtalen. Hele formålet med denne er jo å ta imot og vedlikeholde leveransen fra utviklingsavtalen (disse leveransene kalles ofte vedlikeholdsgjenstanden).

Dersom kundens heving omfatter leveransen i sin helhet vil dette innebære at det ikke er noe å vedlikeholde. Hvilke konsekvenser dette skal få for vedlikeholdsavtalen og kundens mulighet til å eksempelvis kreve erstatning for tap som oppstår fordi programvaren og vedlikehold nå må kjøpes dyrere av andre er sjelden regulert i avtaleverkverket, og man blir nødt til å basere seg på bakgrunnsrettens regler. Dette er unødvendig når man i kontraktsforhandlingene allerede har brukt mye tid på å diskutere nettopp fordeling av ansvar ved kontraktsbrudd.