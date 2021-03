Omstilling gjennom mørketiden

NB: Innlegget er 10. mars oppdatert med nye beløp etter behandling av saken i Stortinget. Red.



I sommer etablerte regjeringen en tilskuddsordning for å bidra til at norske reiselivsbedrifter kan tilpasse seg ulike smitteverntiltak og endringer i reiselivsmarkedet. Ordningen er senere blitt utvidet til eventbransjen.

Omstillingsordningen skal hjelpe bedrifter i en krevende situasjon og samtidig bidra til nødvendig omstilling og flere lønnsomme arbeidsplasser. Dette kan også innebære omstilling til andre næringer hvor mulighetene er flere og lønnsomheten større. Slik skal ordningen bygge opp under hovedmålet for næringspolitikken: størst mulig samlet verdiskaping innenfor bærekraftige rammer.

Innovasjon Norge har gjennomført to utlysningsrunder, og interessen har vært stor. Fra Alta Event i nord til Lindland gård lengst sør har event- og reiselivsbedrifter i hele landet fått tilskudd til å tilpasse og omstille seg til endringene som følger av pandemien. Så langt har 516 event- og reiselivsbedrifter mottatt til sammen 439 millioner kroner til omstillingsprosjekter fra ordningen. Det vitner om stor vilje og evne til å tilpasse seg endringene, tenke nytt og se fremover.

Regjeringen har også foreslått 1 milliard kroner til en ordning forvaltet av kommunene

Den totale rammen for de to utlysningene er på 850 millioner kroner. Regjeringen har foreslått, og Stortinget har besluttet, å styrke ordningen ytterligere og videreføre den til 30. juni 2021. Vi arbeider også med å se på om ordningen kan utvides til å inkludere andre bransjer som rammes hardt av smitteverntiltakene. I tillegg arbeider vi med en egen utlysningsrunde for flere bedrifter innenfor eventbransjen med en ramme på 50 millioner kroner.

Omstillingsordningen er del av en større pakke av tiltak for å dempe virkningene av pandemien for næringslivet. I tillegg til å videreføre og utvide omstillingsordningen, vil regjeringen videreføre kompensasjonsordningen ut juni måned.

Regjeringen har også foreslått 1 milliard kroner til en ordning forvaltet av kommunene, som skal hjelpe næringsliv som er særlig hardt rammet av innstramminger og smitteverntiltak. Stortinget har vedtatt ordningen og utvidet den til 1,75 milliarder.. Støtteordningen for store, publikumsåpne arrangementer forlenges frem til 1. juli. Vi viderefører ordningen for ekstraordinært innovasjonstilskudd under Innovasjon Norge med en bevilgning på 600 millioner kroner i 2021. Vi forlenger ordningen som skal dekke merkostnader i forbindelse med innreisekarantene, og øker bevilgningen til 720 millioner kroner.

Vi har etablert en ny grønn plattform, innført lånegarantier, utvidet permitteringsordningen, utsatt innbetaling av skatter og avgifter, redusert skatter og avgifter og endret reguleringer. Fra før har vi også økonomiske og sosiale ordninger som tar vare på dem som blir permittert eller mister jobben som følge av krisen. Totalen av disse tiltakene skal hjelpe små og store bedrifter gjennom mørketiden. Samtidig skal vi legge til rette for at næringslivet står klart til å gripe nye muligheter når det lysner av vår igjen.

Norge var i omstilling også før pandemien. Og i Norge er vi gode på omstilling. Når vi skal gjenreise økonomien vår og fortsette byggingen av et bærekraftig velferdssamfunn, må vi fortsette å gjøre det vi er gode til. Grønn omstilling er riktig vei for Norge, også gjennom coronakrisen.

Iselin Nybø (V)

Næringsminister