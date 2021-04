Oslo Børs, sover dere på vakt?

Høegh-familien ønsker å tvangsinnløse minoritetsaksjonærene i Höegh LNG og ta selskapet av børs. Ifølge Morten W. Høegh kan de følge regler fra Bermuda, der selskapet har sin forretningsadresse. Da kreves det kun støtte fra to tredjedeler av eierne på en generalforsamling for å tvangsinnløse resterende aksjonærer og ta full kontroll over selskapet.

Oslo Børs toer sine hender og ønsker ikke å uttale seg om saken, men hvem skal vokte over minoritetsvernet når vokterne sover?

Dette gjør familien gjennom en transaksjonsstruktur kalt «amalgamation» (sammenslåing), og forsøker slik å unngå norske regler om tvangsinnløsning, som krever 90 prosents kontroll av selskapet.

Men dette er jo ingen sammenslåing av nærstående selskaper. Dette er en utskvising av mindre aksjonærer for å tilegne seg deres verdier med en lav kompensasjon. Eller mener Oslo Børs at dette faktisk er en fusjon?

Hvor er Oslo Børs som tilsynsmyndighet? Hvor er Finanstilsynet?

Höegh LNG er primærnotert på Oslo Børs og har Norge som sin hjemstat, selv med forretningsadresse på Bermuda. Rederiet oppfyller ikke kravene til unntak for selskaper med forretningsadresse utenfor EU/EØS. Reglene for tvangsinnløsning på Oslo Børs er klare, men hvem som håndhever dem er visst ikke like klart. Det må gis en dispensasjon fra reglene gjennom vedtak for selskaper hjemmehørende på Bermuda. Oslo Børs, er det gjort her?

Regler uten håndhevelse er meningsløse og verdiløse ut over det rent normative. Er det slik man skal forstå reglene på Oslo Børs, som normative?

Hvor vanskelig kan det være å si at fremferden til Høegh-familien er innenfor reglene? Med mindre den ikke er det?

Nå må Oslo Børs komme på banen og uttale seg. De kan ikke være passive og la ting passere, det er tross alt på deres bane reglene gjelder.

Pål Vaage Martinsen

Hobbyinvestor og minoritetsaksjonær i Höegh LNG