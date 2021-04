Eksportfinansiering Norge må til Vestlandet, ikke Groruddalen

Norge taper betydelige andeler innen eksport, og det er knapt noe OECD-land som har hatt svakere eksportutvikling de siste 25 årene. Én ting er sikkert, det trengs mer enn et solid 5G-nett for å opprettholde eksporten fra kysten og styrke handelsbalansen vår.

Lene Trude Solheim. Foto: Næringsforeningen Ålesundregionen

Sist uke ble høringen om lokalisering av GIEK/EK, nå Eksportfinansiering Norge, gjennomført i Stortinget. Flere sentrale politikere har tatt til orde for behovet for videre utredning, og det endelige vedtaket i komiteen ble som følger: «Stortinget ber regjeringen utrede en sterkere regional tilstedeværelse for Eksportfinansiering Norge (tidligere GIEK/EK), ut fra en målsetting om sterkere regional tilstedeværelse i viktige eksportregioner, og komme tilbake til Stortinget med saken.»

Saken om flytting av Eksportfinansiering Norge handler ikke om statlige arbeidsplasser til distriktene

Det er positivt og viktig at Stortinget nå ber regjeringen om å utrede regional tilstedeværelse for Eksportfinansiering Norge. Næringsminister Iselin Nybø (V) sa under høringen at dato for oppstart av utredning og videre fremdrift vil komme.

Saken om flytting av Eksportfinansiering Norge handler ikke om statlige arbeidsplasser til distriktene. Det handler om hvordan vi på best mulig måte kan sikre at norske eksportbedrifter styrker sin posisjon, noe som igjen vil styrke vår handelsbalanse og sikre velferd og verdiskaping.

Vi er overbevist om at siste ord ikke er sagt i denne saken. Land som vi liker å sammenligne oss med, for eksempel Sverige og Danmark, har en vesentlig større andel lån gitt gjennom statlige organisasjoner for eksportfinansiering. Vi ser også at andre europeiske land benytter sine garantiinstitutter som virkemidler for eksport og en aktiv industripolitikk på en mer strategisk måte. Her kan vi ha mye å lære.

Av GIEKs totale garantier i 2019, gikk 67,2 prosent til Vestlandet

Vi har hele tiden ment at den nye enheten må være nærmere brukerne og at ressurser, makt og myndighet må være desentralisert. I 2019 var om lag halvparten av det Eksportkreditt lånte ut, produsert i Møre og Romsdal fylke. Av GIEKs totale garantier i 2019, gikk 67,2 prosent til Vestlandet. Ser vi på oversikten for de seneste fem årene, viser den at bedriftene i Møre og Romsdal har vært de desidert største kundene hos GIEK/Eksportfinans med hele 38 prosent av tildelingene.

Kilde: GIEK

Finansiering og kredittgiving er en sentral del av en næringsklynge, og internasjonal forskning har vist at det gir betydelige fordeler med desentralisert virksomhet av disse tjenestene nær produsentene. En rekke aktører på kysten kjenner dette på kroppen, og har understreket betydningen av kompetanse om eksport og nærhet til brukerne. Vestlandet lever av eksport, og har desidert høyest andel av eksport per sysselsatt.

Regjeringen har selv uttrykt at den ønsker samspill med næringene om utfordringer rundt norsk eksport. Vi trenger et virkemiddelapparat som faktisk virker. Spørsmålet blir om lyttepostene i Groruddalen når utenfor Oslo, eller om premissene bare skal legges av bedriftene på Østlandet.

Én ting er sikkert, det trengs mer enn et solid 5G-nett for å opprettholde norsk verdiskaping og eksport fra vårt langstrakte land fremover.

Lene Trude Solheim

Adm. direktør i Næringsforeningen Ålesundregionen