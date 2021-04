Norges naivitet overfor Kina

Norsk offentlig sektor og næringsliv er naive når det gjelder informasjonssikkerhet. Det handler ikke bare om informasjon på avveie, men også om betydelige verdier – da Hydro ble hacket i 2019, kom regningen på 550 millioner kroner. I PST og Forsvarets trusselbilde blir industrispionasje trukket frem som en reell trussel mot norske bedrifter, men de fleste lukker øynene.

Per Morten Hoff. Foto: IKT-Norge

Forsvaret vil også benytte utstyr fra Huawei i tre år til. Hvorfor er det trygt å ha Huawei i 4G-nettet, men ikke i 5G-nettet?

I 2008 stilte jeg, som den første i Norge, spørsmål om det var naivt å slippe kinesiske Huawei inn i det norske mobilnettet. Mitt argument den gang, var at det hadde vært oppdragende for alle parter å ta diskusjonen om vi kan stole på Huawei i forkant. Norge var det eneste landet hvor Huaweis inntreden ikke ble grundig vurdert. Huawei suste inn på det norske markedet med priser som lå 50 prosent under konkurrentene. I Norge overlot vi ansvaret til Telenor og Telia. Nå har vi plutselig funnet ut av det ikke er trygt å ha Huawei i kritisk infrastruktur.

Utbyggingen av 5G har startet, men vi vil ikke ha et landsdekkende nett før i 2024. I desember 2020 fornyet Politiet kontrakten med Phonero. Dette inkluderer også PST. Det overrasker meg at PST er komfortable med å benytte et mobilnettverk hvor kinesiske Huawei er sentrale frem til minst 2024. Forsvaret vil også benytte utstyr fra Huawei i tre år til. Hvorfor er det trygt å ha Huawei i 4G-nettet, men ikke i 5G-nettet?

Det finnes alternativer. Norge har lenge jobbet for å få på plass et tredje mobilnett for å øke konkurransen og minske sårbarhet. Regjeringen uttalte i forbindelse med anbud på 5G-nettet, at Norge ikke bør ha en høy andel utstyr fra leverandører i land man ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med.

Professor i informasjonssikkerhet ved Universitetet i Oslo, Audun Jøsang, uttalte: «Det er helt logisk at norske teleselskaper ikke kjøper utstyr fra Huawei av hensyn til rikets sikkerhet. Hvis regjeringen likevel lar det skje, mener jeg den ikke forstår sitt ansvar.»

Jeg sier ikke at Huawei spionerer på norske interesser, men muligheten kan være der. I 2017 vedtok Kina en lov som slår fast kinesiske selskaper og organisasjoner skal støtte opp om og samarbeide med myndighetene når det gjelder etterretning. Jeg møter mange bedrifter som mener at de ikke har noe hemmelig. Men de ombestemmer seg når jeg spør om de har følgende i sine datasystemer: Immaterielle verdier, personopplysninger, strategiske planer, anbudsprosesser.

Er vi naive? Svaret er dessverre ja.

Per Morten Hoff

Rådgiver og tidligere generalsekretær for IKT-Norge