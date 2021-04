Forvirring om formuesskatt: Hva er et hus og hva er en hytte?

Vi mener at skattemyndighetene ikke henger med i utviklingen i samfunnet. Det går ut over folk flest, og praksisen bør endres så raskt som mulig.

Primærboliger formuesbeskattes med en betydelig rabatt på 75 prosent. Om du eier flere eiendommer ut over boligen du bruker som din faste bolig, kan disse enten beskattes som sekundærbolig eller fritidseiendom. Fritidseiendom omfatter typisk hytter, sommerhus og leilighetskompleks bygget utelukkende for fritidsformål. Sekundærbolig er all annen boligeiendom som ikke kan karakteriseres som primærbolig eller fritidseiendom.

I 2021 settes formuesverdien av sekundærbolig til 90 prosent av markedsverdien, mens fritidseiendom settes til maksimalt 30 prosent av eiendommens markedsverdi. Dermed blir formuesskatten vesentlig høyere dersom eiendommen er oppført som sekundærbolig istedenfor fritidseiendom i skattemeldingen.

Ved formuesverdsettelsen tas det utgangspunkt i hvilken bygningstype eiendommen står oppført med i matrikkelen. Matrikkelen er et register over fast eiendom som hovedsakelig inneholder geografiske opplysninger og gir oversikt over blant annet bygninger, boliger, grenser og adresser. Matrikkelen har imidlertid helt andre formål enn å sørge for riktig formuesbeskatning, og er derfor ikke egnet som grunnlag for klassifisering etter skatteloven. En boligeiendom som er godkjent og regulert til helårsbolig men som nå brukes som hytte, burde formuesbeskattes som fritidsbolig, uavhengig av hva som følger av matrikkelen.

Problemet er at Skatteetaten ikke legger vekt på hvordan eiendommen faktisk brukes, men på eiendommens karakter og særtrekk. Særtrekkene Skatteetaten tar utgangspunkt i ved vurderingen hører imidlertid fortiden til. Reglene burde derfor oppdateres, slik at de reflekterer dagens samfunn og ikke hvordan markedet for fritidseiendommer var da loven ble vedtatt på 90-tallet.

Skatteetatens praksis følger heller ikke direkte av lov eller forskrift, men er en myndighetspraksis som er utviklet over tid. Det burde derfor være enkelt å endre denne praksisen slik at den stemmer med virkeligheten i 2021.

Sofia in’t Veen

Advokatfullmektig i RSM Advokatfirma

Morten H. Christophersen

Advokat og partner i RSM Advokatfirma