Markedet takler stigende inflasjonsfare bra

Det eneste som kunne skape bekymring hos forbrukerne er at det fortsatt er 8 millioner færre i jobb enn før pandemien. Men i takt med gjenåpningen kommer jobbene tilbake, med nesten 1 million flere sysselsatte i mars. Trolig kan dagens Finansavis melde om like mange flere sysselsatte i april. Kjøpefesten er allerede synlig i et svært høyt vareforbruk. Fortsatt er imidlertid folk forsiktig med reising, hotell og restaurantbesøk, men det er snart historie. Kjøpefesten vil gi bedriftene grunnlag for å velte økte priser på innsatsfaktoren over på forbrukerne og øke egne marginer.

Fed på planlagt etterskudd

Normalt liker sentralbanker å være på forskudd, så dette høres ut som et scenario der sentralbanken vil ødelegge festen ved å trå hardt på rentebremsen. Men den amerikanske sentralbanken (Fed) sier at den ønsker å være på etterskudd. Den er forberedt på at prisstigningen en periode vil kunne være godt over målet som følge av midlertidige flaskehalser. De vil først sette renta opp dersom de føler seg sikre på at inflasjonen for en lenger periode vil være over målet. Sentralbanken ser også på konsumprisene utenom energi og de vil neppe øke like mye som dagens inflasjonssignaler kunne tilsi. Lønnsveksten, som er den viktigste bidragsyteren for et varig høyt inflasjonspress, er moderat.

Den største trusselen mot oppgangen er at Fed kommer så mye på etterskudd at de frykter ikke bare passe høy, men for høy inflasjon. Lønnskostnader er helt avgjørende for Feds inflasjonsprognoser og skal de konkludere med at de er såpass på etterskudd må derfor lønnsveksten tilta markant. Det kan være oppgangen blir så kraftig at et stramt arbeidsmarked etterhvert gir betydelig høyere lønnsvekst.

Det er imidlertid neppe en 2021-historie. Selv med dagens tempo på sysselsettingsveksten er vi ikke tilbake på nivået før pandemien før ved årsslutt. Arbeidsmarkedet var stramt før pandemien, men lønnsveksten var likevel moderat. Erfaringen fra de siste 20 årene er at lønnveksten ser ut til å være mindre følsom for stramheten på arbeidsmarkedet.

Lange renter opp, aksjer opp

I år er derfor det mest sannsynlig scenariet at både fastrentene og aksjemarkedet stiger videre som er det normale i en oppgang. Kraftig oppgang i økonomisk aktivitet og inntjening vil støtte aksjemarkedet. At vi samtidig nærmer oss en normalisering av pengepolitikken vil trekke opp lange renter. Selv om Fed insisterer på at første renteøkning ligger langt fram i tid, så vil nok sterk vekst i økonomisk aktivitet også løfte forventninger til tempoet når de først setter i gang.

Kombinasjonen av å åpne en stengt økonomi i en situasjon der husholdningene har alle muligheter og grunner til å fyre løs, kombinert med en sentralbank som velger å være på etterskudd, er likevel ukjent farvann. Det kan være Fed i løpet av de neste årene kommer såpass på etterskudd at de på et eller annet tidspunkt må knele veksten for å hindre for stramt arbeidsmarked og for høy lønnsvekst. Men det er ikke noe jeg tror hverken markedet eller Fed kommer til bekymre seg for i år. Et år som vil domineres av en etterlengtet innhenting i økonomisk aktivitet og kraftig bedring både i arbeidsmarkedet og i bedriftens inntjening.