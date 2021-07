Alle taper på usakligheter

I innlegget gjør Hope det klart at han ikke ønsker et sterkt boligsamvirke som utgjør et alternativ til aksjonærstyrte selskaper hvor horisonten er nærmeste kvartalspresentasjon og med utålmodige aksjonærer som krever årlig utbytte.

Samvirkemodellen gjør at OBOS kan tenke langsiktig og bruke alt overskudd til nye investeringer i tomter for boligbygging. Overskuddet kommer for en stor del fra den delen av OBOS’ virksomhet som Hope ønsker å selge. Inntekter fra næringseiendom, aksjeinvesteringer og bankvirksomhet. Alt dette gjør at når OBOS i 2020 tjente tre milliarder kroner, så kunne OBOS samme år investere seks milliarder kroner i nye tomter og boligprosjekter til medlemmene.

Hopes drøm er at OBOS børsnoteres, mens en stiftelse skal eie en stor del av det nye aksjeselskapet. Det er vanskelig å se logikken i at private investorer skulle representere OBOS-medlemmenes interesser bedre enn de gjør selv.

Medlemmene har nettopp vedtatt at vi skal vurdere om ambisjonene bør settes enda høyere

Hope ønsker så at OBOS skal utbetale utbytter til både rike private eiere og stiftelsen. Dermed vil det bli langt færre midler til å bygge boliger til medlemmene, som ikke vil være eiere lenger. Stiftelsen skal så bruke overskuddet til allmennyttige formål, skriver Hope. OBOS støtter ellers allerede i dag allmennyttige formål, fordi medlemmene tydelig har vedtatt det. Hope skyver stadig demokratiet foran seg, men det er ingenting som tyder på at medlemmene ønsker at OBOS skal privatiseres eller at det skal bli mindre penger til investering i boliger.

Samvirkemodellen gjør at OBOS kan tenke langsiktig og lansere nye kjøpsmodeller som gjør terskelen til veien inn i boligmarkedet lavere for medlemmer som kan betjene et boliglån, men som ikke har nok egenkapital. Siden 2018 har vi tilbudt 800 boliger til medlemmene som OBOS Bostart eller OBOS Deleie. Målet er å tilby minst 1000 slike boliger hvert år. Medlemmene har nettopp vedtatt at vi skal vurdere om ambisjonene bør settes enda høyere. Vi kan ikke se at noen av våre aksjonæreide kolleger tilbyr noe lignende. Heller ikke stat og kommune.

Hope kommer ellers med en rekke usakligheter om «frimurerorden» og «usynlige tentakler» og annet. Det bidrar bare til å undergrave andre og viktige diskusjoner. Det får stå for Hopes regning.

Vi har nettopp gjennomført en generalforsamling med rekordmange delegater fra hele bredden i medlemsmassen. De har satt en tydelig retning for det neste året og vedtatt prosjekter som vil utvikle og styrke OBOS og medlemsdemokratiet langsiktig. Det er helt greit å være uenig i det som ble vedtatt og kjempe for et annet utfall, men det er ugreit å undergrave demokratiet. Det tjener ingen på.

Åge Pettersen

Kommunikasjonsdirektør i OBOS