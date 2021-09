Tre ønsker fra en IT-bedrift til den kommende regjeringen

Høsten 2019 lanserte Høgskulen på Vestlandet i Sogndal et nytt emnekurs om kryptovaluta og blokkjedeteknologi. Kurset fikk 22 søkere. Denne høsten er kurset tilbake på timeplanen. Nå er det blitt det mest populære på campus med 262 søkere.

Studenter i Norge er sultne på å studere det nyeste innen informasjonsteknologi og informatikk. Tall fra Samordna opptak viser at utdanningsområdet er et av de raskest voksende i landet. Selv om antallet søkere med IT som førstevalg nesten har tredoblet seg siden 2012, har det kun blitt rundt 900 flere studieplasser.

Det holder ikke. Hvis fremtidens IT-kompetanse skal bygges på norske studiesteder, må de første sitte på skolebenken allerede nå.

3. Vi må gjøre det lettere å rekruttere internasjonalt

Selv med storstilt satsing på IT-studier, vil vi trenge internasjonal arbeidskraft. Skal industriene våre konkurrere internasjonalt og løse utfordringer for kunder verden rundt, må vi rekruttere mennesker som har ledende kompetanse.

Dagens innvandringssystem må endres hvis Norge skal henge med i det internasjonale arbeidsmarkedet.

I skrivende stund må utenlandske arbeidstagere vente 15 uker på svar på søknaden om arbeidstillatelse. Selv når arbeidstillatelsen er i boks, er det mer venting — på personnummer, BankID og alt det andre man trenger for å fungere i Norge i år 2021.

Pandemien må selvfølgelig ta noe av skylden for de lange ventetidene. Men selv før mars 2020, var ikke situasjonen særlig mye bedre.

Den neste regjeringen vil på mange måter ha et drømmeutgangspunkt. Økonomien har overlevd pandemien. Landet er klart for omstilling. Nå handler det om å utnytte fordelene vi har og tiden vi er i. Vi må satse på kombinasjonen av industri, data og programvare.

Godt valg! Når alle stemmene er talt opp, venter nye viktige valg.

John Markus Lervik

Adm. direktør i Cognite