«Borgerlige» på skattejakt

Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Jan Tore Sanner (H) skriver i Finansavisen torsdag 30. september om mulighetene for en internasjonal skatteavtale for å sørge for at de store multinasjonale digitale selskapene betaler skatt. Det kan lyde forlokkende å få disse selskapene til å betale mer skatt. Men som de to avtroppende regjeringsmedlemmer selv er inne på, dreier dette seg om å begrense skattekonkurranse.

J. K. Baltzersen. Foto: Moment Studio

Under Solbergs ledelse har en såkalt borgerlig regjering est staten og offentlig sektor til nye høyder. Vi kan ha lange og dype analyser av hva som er årsakene til denne veksten, men det bør være liten tvil om at mindre internasjonal skattekonkurranse ikke er noe Norge trenger. Det er snarere tvert imot. Kjør på med mer skattekonkurranse, både internasjonalt og av hjemlig type, slik som med Bø i Vesterålen, gjerne med den kommunale (og fylkeskommunale) andelen av inntektsskatten også.

Solberg og Sanners omfavnelse av krigen mot skattekonkurranse er nok en bekreftelse på at de fortjente å tape valget. Skal vi uansett ha sosialdemokrater i regjeringslokalene, kan vi like gjerne ha de ekte. De kan komme tilbake når de har gjort seg fortjent til betegnelsen «borgerlig».

J.K. Baltzersen

Samfunnsdebattant