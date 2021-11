Majoriteten av forbundstilknyttede, sertifiserte takstmenn har yrkesfaglig utdanning som håndverker eller håndverksmester, noe departementet i høringsnotatet mener ikke er tilstrekkelig for å virke som bygningssakkyndig. Faktum er at bare et fåtall av takseringsforbundenes medlemmer oppfyller de (relativt lempelige) autorisasjonskravene departementet foreslo i høringsnotatet: Grunnutdannelse på minst 120 studiepoeng høyere fagskolegrad innen bygg, samt krav om minst to års erfaring fra tilstandsrapportering eller annen nærmere definert praksis. Det synes videre å være bred enighet i bransjen om at alt for mange av dagens tilstandsrapporter ikke holder mål, til tross for at de fleste av rapportene blir utarbeidet av takstmenn som er sertifisert av forbundene selv.

Med dette som bakgrunn er neppe forbundenes sertifiseringsordninger berettiget det kvalitetsstempelet de selv hevder ordningene representerer. Sertifiseringsordninger hvor en bestemt aktør i markedet godkjenner sine egne medlemmer er dessuten i seg selv et typisk eksempel på bukken som skal passe havresekken. Ingen bør være overrasket over at forbundene går god for egne medlemmers kvalifikasjoner, etter at de har fulgt forbundenes eget kursopplegg.

Det er ellers litt av et paradoks at det for den relativt prosedyreorienterte oppgaven som eiendomsmegler stilles krav om treårig økonomisk-administrativ høyere utdanning med innslag av eiendomsjuridiske fag (Bachelor i eiendomsmegling, 180 studiepoeng), hvorimot det for å utføre den mer analytisk innrettede og mangefasetterte oppgaven som bygningssakkyndig ikke stilles kvalifikasjonskrav overhodet.

I Danmark stilles til sammenligning krav om ingeniørhøgskole eller tilsvarende byggteknisk grunnutdannelse på 180 studiepoeng for å kvalifisere til «bygningssagkyndig». Jeg tror danskene er inne på noe. Naturvitenskapelig grunnlagskompetanse bør være grunnmuren i den bygningssakkyndiges kvalifikasjonsbakgrunn, og slike kunnskaper tilegnes i hovedsak gjennom høyere teknisk utdanning.

Inntil myndighetene eventuelt kommer på bedre tanker og innfører sårt tiltrengte kvalifikasjonskrav til bygningssakkyndige, bør boligselgerne være mer opptatt av den bygningssakkyndiges byggtekniske utdanning og erfaringsbakgrunn enn hvorvidt den bygningssakkyndige er sertifisert gjennom et takseringsforbund. Og autorisert er det ennå ingen bygningssakkyndig som er.

Marius Krieg Klausen

Bygningssakkyndig i Eiendomsanalyse AS