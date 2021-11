Mye mer penger – ikke så mye inflasjon

På grunn av at nødlidende økonomier verden over har trengt et løft, stiller de færreste spørsmål ved sentralbankenes trykking av penger. Videre har Den europeiske sentralbanken (ESB) øremerket mye av pengene til grønne formål.

Det er viktig for meg å understreke at jeg ikke forsøker å komme med en fasit på hvordan det hele henger sammen, og det er faktisk stor uenighet knyttet til dette blant eksperter verden over. Samtidig er det fascinerende å se hvor mye grafen for sentralbankenes økning av pengebeholdningen matcher prisutviklingen i aksjeindekser og eiendomsmarkedet. Skulle det være en sammenheng mellom prisstigningen på boliger og aksjer opp mot utvidelsen av pengebeholdningen, betyr ikke dette nødvendigvis at alle bolig- og aksjemeglere blir rikere, men heller at alle som ikke har investert er blitt fattigere.

Derfor burde dette få de fleste som bryr seg om pengene sine til å vurdere å investere, fremfor å ha alt i banken.

Uttrykket «Cash is trash» ble et motto for Ray Dalio, medstifter av verdens største hedgefond, Bridgewater Associates. Han og flere kjente investorer, herunder grunnlegger av det anerkjente magasinet The Global Macro Investor, Raoul Pal, mener at sentralbankene er tvunget til å fortsatt holde styringsrentene lave. Bakgrunnen for dette er at statsgjelden vil komme ut av kontroll hvis de tillater rentene å stige.

Normalt kan de tillate rentene å falle hvis motivet er å sparke i gang økonomien igjen, men hvis renten ligger tett mot null eller til og med under, vil en eventuell krisesituasjon nærmest tvinge sentralbankene til å trykke mer penger.

Slik sentralbankenes pengebeholdning har økt, burde dette anses som inflasjon, men likevel synes du kanskje ikke at prisene er blitt vesentlig høyere? Det kan med andre ord tyde på at vi kun får langsomt stigende priser på de fleste varer, og at de offisielle inflasjonstallene holdes stabile, noe som ikke resulterer i et nevneverdig press for høyere lønninger.

Konklusjonen i denne kronikken er enkel. Hvis sentralbankene fortsetter sine kvantitative lettelser (QE), som trykking av penger kan betegnes som, kan det se ut som at både aksje- og eiendomsmarkedene vil fortsette å stige i flere år. Samtidig vil pengene dine gi deg mindre og mindre kjøpekraft. Dette er den fremste grunnen til at nordmenn burde investere pengene sine.

Maxim Manturov

Sjefanalytiker i Freedom Finance Europe, selskapet bak investeringsplattformen Freedom24