Network Norway var i 2010 i starten av utbyggingen av et tredje mobilnett. Utbyggingen ble betegnet som «sårbar» av telemyndighetene, og Network Norway var avhengig av å fortsatt leie tilgang til Telenors mobilnett i byggeperioden. I denne konteksten innførte Telenor en ny prisstruktur i tilgangsavtalen med Network Norway. Den nye prisstrukturen fjernet mye av lønnsomheten for Network Norway i å fortsette utbyggingen av det tredje mobilnettet. Dokumentbeslag i saken viser at Telenor regnet med at prisstrukturen ville begrense den videre utbyggingen av det tredje mobilnettet. Lagmannsretten fant at det forelå «klare beviser for at Telenor hadde en ekskluderende strategi bak utformingen» av avtalen.

Telenor beskrev sin adferd som en ny type, som ikke passet inn i eksemplene fra tidligere rettspraksis, og at adferden av den grunn ikke var ulovlig. Konkurransetilsynet, Konkurranseklagenemnda og lagmannsretten var alle uenige i dette. Lagmannsretten kom til at Telenor, som en dominerende aktør, hadde «med en bevisst og gjennomtenkt strategi inngått en avtale med en konkurrent som var egnet til å demotivere konkurrentens utbygging av infrastruktur. Strategien er valgt med viten om at myndighetene hadde etablert en rekke tiltak for å legge til rette for, og stimulere til, at det tredje mobilnettet ble bygget ut for å oppnå større konkurranse i så vel grossist- som sluttbrukermarkedet. Lagmannsretten mener at denne atferden ikke er forenlig med et slikt særlig ansvar som følger av EU-domstolens praksis».

EU-domstolen har videre alltid har vært villig til å anvende forbudet mot misbruk av dominerende stilling på «nye» misbrukshandlinger. Siste eksempel er en fersk dom mot Google, som også handlet om en «ny» type misbruk. Bedrifter som misbruker sin dominerende stilling, kan risikere høye gebyrer, noe som bør ha en avskrekkende virkning for alle dominerende bedrifter.

Dominerende bedrifter kan og bør konkurrere hardt mot sine utfordrere, men da på en måte som ikke stenger ute konkurrenter i et marked der konkurransen allerede er svekket. Telenor-vedtaket sender et sterkt signal til dominerende bedrifter om at de har et særlig ansvar for ikke å begrense konkurransen. Det ansvaret gjelder selv om den utestengende atferden er av en «ny» type. Dominerende bedrifter må derfor spørre seg: Vil min adferd skade konkurransen, for eksempel ved helt eller delvis å stenge ute konkurrenter og utfordrere?

Karin Stakkestad Laastad

Juridisk direktør

Lars Sørgard

Konkurransedirektør

Magnus Friis Reitan

Seniorrådgiver

