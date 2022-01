Avvikende beslutninger påvirker lønnsomheten

Dette er et eksempel på uønsket variasjon som kalles støy, og er tema i boken Noise – A Flaw in Human Judgment, av Daniel Kahneman, Olivier Sibony og Cass R. Sunstein. Også de andre eksemplene i denne kronikken er hentet fra denne boken.

Martine Carlson. Foto: Nudgelab

Irmelin Bergh. Foto: Nudgelab

At mennesker tar ulike avgjørelser i en gitt situasjon, er i utgangspunktet hverken unaturlig eller uønsket. Vi er individer med ulik smak og preferanser. Hvis fem filmanmeldere ser samme film, forventer vi ikke at de har samme mening etterpå. Slik variasjon bør være ønsket og forventet. Problemene oppstår imidlertid når individuelle preferanser overdøver det som bør være felles, faglige vurderingskriterier.

Det vil ikke være kritisk, for andre enn muligens filmskaperne og skuespillerne, dersom én anmelder gir terningkast 1 og en annen 6. Men se for deg at samme type variasjon i dømmekraft forekommer ved et sykehus, i en rettssal, i barnevernet, eller blant de som bestemmer forsikringsutbetalingen din hvis huset ditt brant ned. Denne typen støy er hverken noe vi forventer eller ønsker.

Et forsikringsselskap som opplevde dette, oppdaget at variasjon i de ansattes dømmekraft kostet selskapet flere hundre millioner dollar. At en viss variasjon forekom, var ledelsen klar over og komfortabel med. Men avvikene var av et mye større omfang enn forventet.

Etter gjennomføring av en såkalt støytest (noise audit) fant de at gjennomsnittsavviket blant de som utstedte forsikringspenger var på hele 55 prosent (!). I praksis betød det at en ansatt utstedte 9.500 dollar i forsikringsoppgjør, mens en annen utstedte opptil 16.000 dollar i samme sak. De fant lignende avvik i avdelingen som avgjorde størrelsen på forsikringspremier. Altså, støy kostet selskapet dyrt i begge ender.