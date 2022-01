Mer trøbbel i sikte for varehandelen

For det andre. Den økte netthandelen omformet varehandelen til å i større grad bruke data som konkurransefortrinn. Kunstig intelligens (KI) koblet med maskinlæring (ML) gir rom for helt nye forretningsmodeller. Av dette kan vi lage to prediksjoner. Objekt- og språkgjenkjenning, som er to underliggende teknologier av KI/ML-teknologien, vil gjøre at flere ansatte blir flyttet fra butikken til varehus- og logistikkfunksjoner. For det andre vil forretningsmodellen i større grad utvikle seg til å bli et dynamisk, digitalt økosystem av aktører som samarbeider for å skape verdier for kundene. Deling av kunde- og betalingsdata blir sentralt – et område varehandelen har liten erfaring med.

For det tredje. Prediktiv modellering av kundebehov, som er en underliggende del av KI/ML-teknologien, gjør at synkroniseringen av behov, kjøp og levering blir tilnærmet perfekt. Løsningen er basert på store datamengder, avanserte algoritmer og nye «last mile»-løsninger som får varer hjem til folk svært effektivt. Foodora, Wolt, Uber og Bring er eksempler på «last mile»-aktører, med rask levering og effektive varehusfunksjoner for plukking og klargjøring av varer. Tiden det tar fra Amazon mottar en bestilling til den er på vei ut av varehuset er 45 minutter. Når de under Amazon Prime Day mottok 6.000 ordrer per sekund, sier det litt om volumet og effektiviteten. Det er et stykke frem og opp dit for norske aktører.

Dessverre er det i dag et underskudd på KI/ML-kompetanse i arbeidsmarkedet. Resultatet er at varehandelen kommer på etterskudd i utviklingen av morgendagens forretningsmodeller

For det fjerde. Kunder som savner det sosiale ved å handle i fysisk butikk, kan benytte metavers. Her kan de handle via VR/AR-briller i en virtuell verden, 24x7, fri for trengsel eller fare for smitte fra andre og få varene levert hjem. Verdens største butikkjede, Walmart, satser tungt på denne løsningen. Metavers-shopping virker lovende av to grunner – fordi den svarer på mange av de utfordringene som beskrevet over og fordi befolkningen gjennom pandemien har økt sin digitale kompetanse.

Netthandel og metavers, koblet med effektiv «last mile»-levering, reduserer behovet for kundenære butikker. Resultatet kan være en konsolidering og maktkonsentrasjon hvor de store blir større, og de små blir borte. Nisjebutikker finner man på nettet.

Veien videre. For å konkurrere i en global varehandel, må norske aktører sikre seg rask tilgang til kompetente medarbeidere som kan bidra til utvikling og drifting av datadrevne, digitale økosystemer som forretningsmodell, hvor verdiene skapes gjennom kundeinnsikt, variert utvalg og hurtig levering. Dessverre er det i dag et underskudd på KI/ML-kompetanse i arbeidsmarkedet. Resultatet er at varehandelen kommer på etterskudd i utviklingen av morgendagens forretningsmodeller. Dette kan være kritisk.

Alle andre vil enten drive «catch up» med lederne eller kjempe for å unngå konkurs

I boken «The Power of Creative Destruction » viser forfatterne Philippe Aghion , Céline Antonin og Simon Bunel til at de aktørene som er i innovasjonsfronten i dag (for eksempel Amazon), mest sannsynlig vil være det i morgen også. Alle andre vil enten drive «catch up» med lederne eller kjempe for å unngå konkurs. 2020-dataene fra NHHs innovasjonsindeks tyder på at varehandelen har et stykke å gå for å bli oppfattet som innovative av sine kunder. Da kan catch up-rollen være den beste de kan håpe på.

Tor W. Andreassen

Professor og leder av DIG-senteret ved Norges Handelshøyskole (NHH)