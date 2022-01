Jobben har forlatt kontoret, men tre myter henger igjen

Flere av verdens største selskaper, inkludert Amazon, omfavner nå den voksende trenden og åpner for at deres ansatte kan jobbe fra hvor som helst. Også i Norge går Schibsted foran og tilbyr i dag ansatte muligheten til å jobbe 100 prosent utenfor kontoret med goder som gratis internett og hev/senk-pult hjemme.

Jørgen Chr. Flaa. Foto: Håkon Løtveit

Andreas Solbakken. Foto: Railway

Selv om jobb uten faste lokaler ikke funker for alle, er det ingen tvil: Jobben har forlatt kontoret. Arbeidet er ikke lenger avhengig av fysiske lokasjoner, men av nye verktøy som i dag er tilgjengelige hvor som helst. Likevel er det flere tradisjonelle myter som henger igjen og som fortsetter å forme valgene vi tar.

Myte #1: Arbeidsdagen varer fra 8 til 16 med lunsj kl. 11.30:

Underbevisst tenker man fremdeles at kontoret er et sted alle møter opp kl. 08.00, spiser lunsj kl. 11.30, drar hjem kl. 16.00 og booker møterom når man skal diskutere eller informere om noe. Dette er ikke realiteten for veldig mange kunnskapsbedrifter. Dagens ansatte føler på en mye større frihet og et mye større ansvar nå enn man gjorde før. Vi kommer og går som vi trenger, vi har eksterne møter, og veldig mange – også før corona – velger å jobbe hjemmefra når vi må fokusere.

Myte #2: Det tradisjonelle kontoret bygger kultur:

Mange er bekymret for kultur og samhold i en hverdag uten fast kontor, men vi kan ikke late som at det tradisjonelle kontoret noen gang var en god løsning. Bedrifter har de 20 årene klaget på at det er vanskelig å samarbeide og at det er vanskelig å bygge kultur. At team i større grad ønsker å jobbe utenfor kontoret, er i seg selv ikke et problem, men en naturlig utvikling. Særlig fordi det tradisjonelle kontoret i stor grad kan oppleves som en samling av arbeidspulter mer enn en samling av mennesker. Man kan selvfølgelig spekulere i om hovedkontorets tid er svunnen, men det er mer som tyder på at det er kontorets rolle som har forandret seg.

Myte #3: Folk jobber ikke like bra utenfor kontoret:

Lederskap handler mye om perspektiv. I grove trekk opplever vi at det finnes to typer ledere: De som kontrollerer at det gjøres en god jobb, og de som tilrettelegger for at det kan gjøres en god jobb. I en hverdag der vi jobber utenfor kontoret, vil det i mange tilfeller bli vanskeligere å kontrollere mengde. Men mengde er ikke det samme som resultat. Flere av selskapene vi snakker med har opplevd en produktivitetsøkning under corona. Blant annet økonomiavdelingen i en av Norges største bedrifter, som opplevde en stor forbedring med økt følelse av eierskap og ansvar, samtidig som at ansatte var mer fornøyd på jobb.

Endringen kommer nedenfra

Vi ser at disse endringene først kommer når leietagere etterspør det. Eiendomsbransjen vil ikke fremme denne trenden før en stor andel av kundene deres krever løsninger tilpasset en hybrid arbeidshverdag. Og selv om dette kan ta tid, tyder alt på at endringen kommer fortere enn vi tror, for arbeidslivet vil se annerledes ut etter covid-19 – det er det liten tvil om.

Den midlertidige konklusjonen er at fremtidens arbeidsplass må tilrettelegge for denne nye fleksibiliteten eller møte én av to konsekvenser: Enten å tape konkurransekraft ved at de ansatte blir mindre tilfredse og effektive, eller å risikere å miste talenter til andre selskaper som kan tilby en bedre og mer dynamisk arbeidshverdag.

Jørgen Chr. Flaa

Kommersiell direktør i Orbit

Andreas Solbakken

Kommersiell direktør og medgründer i Railway

(Orbit er et selskap som jobber med kontordeling. Red.)