Hallo SAS – er det noen voksne hjemme?

Våre billetter var booket til 26. desember kl. 15.20 fra Oslo til Malaga. Dette ble få dager senere kansellert, og vi ble booket om til et fly samme dag, men kl. 06.00. Jeg har forståelse for at omstendigheter slik som en pandemi kan endre forutsetninger for drift og at det ikke er hensiktsmessig å fly to fly samme dag, til samme destinasjon. Men uansett førte dette til at vår julefeiring, måtte avbrytes tidligere enn planlagt. At dette ikke er erstatningsberettiget, aksepterer jeg.

Det jeg ikke aksepterer er den behandlingen vi blir utsatt for når vi skulle reise hjem. Hjemreise var booket til mandag 3. januar kl. 11.10. 2. januar får vi melding om at dette flyet er kansellert og at vi er booket om til et fly 24 timer senere, og da via Arlanda. Hvordan vi skulle forholde oss til coronarestriksjoner ved ankomst Sverige, fikk vi ikke noen bistand fra SAS om, heller ikke på deres nettsider. Dermed måtte vi på egenhånd vurdere om vi måtte inneha en negativ coronatest når vi kom til Sverige.

Mandag kveld mottok vi en ny melding fra SAS med beskjed om at vi var booket om til et fly fra Malaga via Zürich og München med ankomst Oslo kl. 23.25 tirsdag, med henholdsvis 50 minutter og 70 minutters mellomlandinger. Heller ikke denne gangen kom det noen informasjon om coronarestriksjoner i Sveits eller Tyskland.

Vår nye reiserute var nå Zürich via Frankfurt til Oslo med ankomst kl. 14.30, altså to døgn etter opprinnelig reiserute

Allerede ved ankomst ved første mellomlanding i Zürich, var flyet forsinket slik at vi ikke rakk flyet videre til München. Da ble vi gjort oppmerksom på at min stedatter på 11 år måtte ha en negativ coronatest for å kunne gå om bord i flyet til Tyskland. Dermed startet jakten etter en teststasjon på flyplassen.

Så ble vi sendt til et nærliggende hotell for overnatting med hver vår voucher på 20 euro. Nå vet jeg ikke om noen ansvarlig i SAS har vært i Sveits og forsøkt å innta et næringstilpasset måltid for 20 euro, men det er praktisk talt umulig.

Vår nye reiserute var nå Zürich via Frankfurt til Oslo med ankomst kl. 14.30, altså to døgn etter opprinnelig reiserute. På disse flyvningene var vi nå henvist til økonomiklasse, selv om vi hadde billetter til SAS Plus og dermed ikke mottok produktet vi hadde betalt for. Da jeg tok kontakt med servicetelefonen til SAS, fikk jeg et apatisk svar med beskjed om at jeg fikk sende en klage.

Jeg forstår at det i disse tider kan være utfordrende å drive et flyselskap, men har SAS noen forståelse for hvordan man skal ivareta sine kunder?

For oss ble dette konsekvensene:

Tap av fire arbeidsdager og to skoledager

Seks møter måtte avlyses

Utgifter til coronatester, toalettsaker, leiebil, mat/drikke og ekstra parkering på Gardermoen

Etter en slik kundeopplevelse skulle man kanskje tro at SAS ville forsøke å rydde opp etter seg. Nå har det gått 14 dager siden jeg sendte inn en klage, og fra SAS har jeg fått et autosvar hvor de skriver at de forstår at min tid er dyrebar og at de skal svare meg innen to virkedager. Så derfor gjentar jeg meg selv: Hallo SAS – er det noen voksne hjemme?

Vegar Røste-Olsen