Hus og hjem trenger batterier

Ved å installere et batteri på 10 kWh i en bolig med solcelleanlegg, vil dette kunne lagre boligens overskuddsstrøm. Deretter tar man automatisk i bruk batteristrømmen ved behov – og når strømprisen fra kraftnettet har høyest døgnpris. Tar vi utgangspunkt i gjennomsnittet av de høyeste månedsprisene for 2021, vil boligeieren spare over 4.000 kroner i året.

Vi bidrar også til at kapasiteten i strømnettet ikke må bygges ut for milliarder av kroner

En slik energilagringsinstallasjon er kostbar for sluttkunde slik det er i dag – man må regne med en investering på omtrent 80.000 kroner. Derfor er det primært teknologientusiaster og de mest miljøbevisste som har gått foran så langt. Men ved hjelp av en liten økonomisk dytt fra Enova, kan vi få til store endringer som gavner både miljø og lommebok.

Hvorfor ønsker vi at flere skal investere i solceller og smart energilagring og -styring? Fordi fremtidens hybride energisystemer vil være avhengige av alle disse små anleggene, som samlet vil bidra vesentlig til løsningen på energikrisen.

I nyere tid er samfunnet blitt elektrifisert i stort monn, og det vil fortsette med uforminsket styrke. Behovet for fornybar energi vil øke i takt, og vi vil belaste strømnettet vårt på måter som det ikke er bygget for. Noe av strømbehovet vil kunne dekkes ved å bygge ut mer vannkraft, noe løses med energieffektivisering og noe med vind. Men ved å produsere, lagre og styre solenergi lokalt, bidrar vi ikke bare til å øke produksjonen av fornybar energi. Vi bidrar også til at kapasiteten i strømnettet ikke må bygges ut for milliarder av kroner.

Vi unngår store inngrep i naturen, og løser utfordringene der de er. Alt vi trenger er bare en litt dytt fra Enova.

Jon Helsingeng



Leder for Eaton i Norge og Norden

(Eaton leverer produkter det etterlyses statlig støtte for i innlegget. Red.)