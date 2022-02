På tide å skrote bilfiendtligheten

To år med pandemi har endret reisevanene våre. Mye tyder på at endringene i stor grad vil være varige. Derfor bør de få konsekvenser for planleggingen på samferdselsområdet.

YouGov har nylig gjennomført en forbrukerundersøkelse for Autobransjens Leverandørforening (ABL). Her svarer 34 prosent av de spurte at de av smittevernhensyn på varig basis vil bruke bilen mer enn før corona.

Fremkommelighet og trafikksikkerhet støttes best ved å sørge for gode veier, tilstrekkelig kapasitet og fjerning av flaskehalser

Andelen er høyest blant de yngre. I aldersgruppen 18 til 29 år oppgir 42 prosent at de vil bruke bilen mer. Blant de spurte mellom 30 og 39 år svarer hele 45 prosent det samme. Tendensen er særlig tydelig blant unge voksne uten barn og folk med lav inntekt. Blant disse er det nok mange som gjennom kollektivreiser til og fra jobb har måttet leve med forhøyet smitterisiko gjennom pandemien.

Vårt største regjeringsparti gikk til valg på at det nå skal være vanlige folks tur. Det bør sette preg på samferdselspolitikken, ved å sikre at hverken veistandard, fremkommelighet eller avgifter er til hinder for bruk av egen bil for alle som har behov for det.

Derfor bør den nye regjeringens første, selvstendige statsbudsjett markere vilje til å satse målrettet på vei. Fremkommelighet og trafikksikkerhet støttes best ved å sørge for gode veier, tilstrekkelig kapasitet og fjerning av flaskehalser. Enkelte partier på venstresiden jobber for det motsatte, og er ikke på lag med folk flest i disse spørsmålene.

I Oslo er andelen som planlegger økt bilbruk spesielt høy. Her vil 53 prosent kjøre mer bil. Det bør være et tankekors for bystyreflertallet, som over tid har lagt opp til å redusere bilbruken gjennom avgifter, gatestengning og fjerning av parkeringsplasser.

Politikerne i de store byene bør ikke se på forholdet mellom bilen, kollektivtransporten og klimautfordringene som motsetningsfylt, men heller tenke helhet og brede løsninger. Bilen må kunne benyttes av de som trenger den. Den må ikke bli et luksusgode forbeholdt de som har råd til skyhøye priser på parkering, bompasseringer, avgifter og drivstoff.

Politikerne bør ellers merke seg at det ble satt ny rekord i utstedte førerkort i fjor. Aldri har så mange ungdommer tatt sertifikat i løpet av ett år. Også det gir et viktig signal om fremtidens transportmønster.

Arild Hansen



Daglig leder i Autobransjens Leverandørforening (ABL)