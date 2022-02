Strøm er minst like kritisk infrastruktur som vann

Hva ville så det bety for strømprisen?

For 2022 har Olje- og energidepartementet satt konsesjonskraftprisen til 11,57 øre. Dette er departementets beste anslag for kostnaden ved å produsere strøm i norske vannkraftverk.

Med nødvendige tillegg for administrasjon, burde selvkostprisen – alle kostnader inkludert – havne rundt 20 øre per kWh. Nettleie kommer som nå i tillegg.

En slik pris kan fort motivere noen til å bruke mer strøm enn nødvendig. Med dagens elektroniske kWh-målere er det imidlertid lett å begrense sløsing. Alle husstander og mindre bedrifter får tilgang til en viss mengde strøm til selvkostpris, gitt av boligens/kontorlokalets areal. Forbruk ut over dette regnes som overforbruk, og prissettes deretter. Med en topristariff vil en fornuftig overforbrukspris stoppe sløsing og sikre at samlet forbruk i liten grad påvirkes av omleggingen. Effekttariffene for større bedrifter kan som nå fastsettes separat.

De mest aktuelle alternativene for en slik lavkostutbygging er varmepumper til alle, samt små solcelleanlegg på landets hustak

Eventuell eksport/import av kraft kan skje til den til enhver tid gjeldende prisen i landet det utveksles kraft med, uavhengig av prissettingen i Norge

Hva så med forventet fremtidig økning i innenlands strømforbruk?

Med en selvkostpris for vannkraft på 20 øre per kWh, bør målet for fremtidig kraftutbygging være å sikre at ny kraft kan leveres til en tilsvarende pris. De mest aktuelle alternativene for en slik lavkostutbygging er varmepumper til alle, samt små solcelleanlegg på landets hustak. Dette er de billigste, mest miljøvennlige og minst arealkrevende alternativene for utbygging av grønn energi. I tillegg kan en 5–10 kW varmepumpe installeres på noen timer, mens et 10–20 kW solcelleanlegg kan monteres og idriftsettes på et par dager.

Med fornuftige løsninger for lagring av energi fra dag til natt og sommer til vinter, vil dette sikre stabil tilgang til billig strøm til norske forbrukere i overskuelig fremtid.

Terje Instefjord

Sivilingeniør