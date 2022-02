Misvisende myteknusing

I en kronikk i Finansavisen 4. februar forsøker Jan Wengen fra Vadsø å avkle fem myter om reindrift. Hans hovedpoeng er at reindriftssamenes tilgang på beiteområder er blitt favorisert i århundrer, på bekostning av øvrig landbruk og spesielt sjøsamiske fiskeriinteresser. Et sentralt poeng for Wengen er at reinbestanden har eksplodert forbi et bærekraftig nivå, og han illustrerer dette ved blant annet å påstå at rein var et sjeldent syn i Kvalsund på 50-tallet, der gruveselskapet Nussir vil grave etter kobber og dumpe avfallet i Repparfjorden.

Her er det mye som skurrer.

Are Figved. Foto: Privat

For det første er kronikkforfatterens tallmateriale i beste fall misvisende. Tallene, som demonstrert under, viser at reinbestanden har gått ned de siste årene.

For det andre tyder det meste på at reindrift er en svært levedyktig næring, og for det tredje vil Nussirs planer være ødeleggende for både reindrift og fiske i Kvalsund.