Skottland er ingen stolt vintersportsnasjon, men innen havvind er landet på vei til å bli best i verden. I januar ga Skottland konsesjon til hele 17 havvindprosjekter. Samlet vil denne utbyggingen produsere nok kraft til å dekke mer enn to tredjedeler av Norges energibehov.

I Norge har vi bygget to havvindmøller—ikke parker—siden 2009. I februar åpnet regjeringen for et halvt prosjekt, som vil dekke en tyvendedel av all kraften Norge brukte i 2021.

Regjeringen ser også at andre land har fått opp farten i løypa, og har satt et mål om å øke norsk eksport utenom olje og gass med minst 50 prosent innen 2030

Disse sammenligningene bør vekke konkurranseinstinktet.

Hva skal vi eksportere? McKinsey-rapporten «Norge i morgen» er et godt utgangspunkt. Den utpeker ti «mulighetsnæringer» som kan bidra med sysselsetting og verdiskapning.

På listen finner vi eksisterende næringer med stort vekstpotensial som havbruk og turisme, nye, lovende industrier som havvind, karbonfangst- og lagring, og produksjon av hydrogen og batterier, samt industriell programvare for industri.

Samlet kan de ti næringene i rapporten skape 210.000 nye arbeidsplasser og årlige verdier på rundt 310 milliarder kroner. Det er fortsatt mindre enn vi eksporterer olje og gass for i løpet av et gjennomsnittlig år, men det er en solid grobunn for en norsk økonomi som er diversifisert, fremtidsrettet og bedre rustet mot dalende oljeinntekter.

Det er ikke en selvfølge at vi vil lykkes med alle disse næringene. Samtidig kan det hende at en eller flere av de viser seg å være industriens neste Johaug, Klæbo, Thingnes Bøe eller Røiseland.

Dette tiåret blir avgjørende. Vi er på vei inn i en monsterbakke. Andre europeiske land har satt inn rykket, og de er i ferd med å få noen meter. Klarer Norge å svare?

John Markus Lervik

Adm. direktør i Cognite