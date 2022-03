I Finansavisen 10. mars peker Marthe Sofie L. Eide og Kaja Koppang i Geelmuyden Kiese på en stor utfordring som 99 prosent av norsk næringsliv står overfor: Kommende krav om bærekraftsrapportering. Vi snakker om alle landets små og mellomstore bedrifter (SMB) – og rapportering av såkalte «ikke-finansielle data».

Bakgrunnen er økt oppmerksomhet rundt bærekraftsrapportering knyttet til oppnåelsen av de globale klimamålene. I dag stilles det formelle krav til at store bedrifter må legge frem bærekraftsrapporter for sin virksomhet. Foreløpig eksisterer ikke slike krav for små og mellomstore bedrifter, men det jobbes med regelverk også på dette området.

Uavhengig av regelverk ser Regnskap Norge at markedet allerede er i ferd med å stille krav. Når de store bedriftene må rapportere på bærekraft, stiller de i økende grad krav til at underleverandører lenger ned i verdikjeden gjør det samme. Vi ser også eksempler på at offentlige anbud stadig oftere stiller bærekraftskrav. I tillegg priser finansinstitusjoner i større grad produkter ut ifra et bærekraftperspektiv.

Det er riktig at dette er et marked som fortsatt er svært ungt. Det er også riktig at få SMB-er hittil har jobbet med slik rapportering

En overgang til mer bærekraftige forretningsmodeller skaper også store muligheter for små og mellomstore virksomheter, som økt lønnsomhet. Bredere tilgang til markeder som krever bærekraftige leveranser gir økte inntekter, smartere drift gir redusert bruk av innsatsfaktorer og lavere kostnader, og finansieringen av virksomheten blir billigere.

Dette er bakgrunnen for at Regnskap Norge, sammen med søsterorganisasjoner i Sverige og Finland, har utviklet en egen standard for bærekraftsrapportering for små og mellomstore bedrifter bygget på etablerte internasjonale standarder. Det verktøyet som Eide og Koppang på en god måte drøfter behovet for, er nå tilgjengelig – og faktisk gratis å ta i bruk. Det er riktig at dette er et marked som fortsatt er svært ungt. Det er også riktig at få SMB-er hittil har jobbet med slik rapportering. Samtidig ser vi at interessen, behovet og etterspørselen øker. Heldigvis er løsningen klar til å tas i bruk. Du finner den her: www.nsrs.eu.

Rune Aale-Hansen

Adm. direktør i Regnskap Norge