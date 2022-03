I mars i fjor tillot jeg meg å spå her i Finansavisen at reiseforsikringsåret 2021 ville gi et historisk godt resultat for selskapene. Jeg gjettet på nærmere 3,5 milliarder kroner i premieinntekter og ned mot 1 milliard i erstatninger. Dette ville gitt en skadeprosent på 28,5 – et nesten uhørt nivå. Premiene, altså forsikringsprisene, burde ha vært halvert.

Jeg laget også en prognose for året som viste enda bedre tall, med en skadeprosent på 23. Jeg er ikke aktuar, men synes kanskje også aktuarer burde klare å forstå at når folk ikke reiser, må det nødvendigvis bli svært få erstatninger for reiseskader. Selskapene burde forstått dette og forlenget poliser med minst ett år, med bakgrunn i et solid 2020 og et eventyrlig 2021. Selskapene har derimot sittet musestille i båten, og fortsatt å kreve inn premier for risiko som de burde vite knapt eksisterte.

Sverre Hope. Foto: Privat

Nå foreligger fasiten for 2021, publisert av Finans Norge.

Anslåtte erstatninger oppgis til 773,8 millioner kroner, en nedgang på hele 66 prosent fra 2020. Bestandspremien derimot, viser en pen økning på 2,4 prosent, til hele 3.750 millioner kroner. Skadeprosenten lander dermed på historisk lave 20,6 prosent! I et godt år bør skadeprosenten ligge ned mot 60 prosent, hvilket også ville gitt et svært godt resultat for selskapene.