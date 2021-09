Røkkes tek-satsing Cognite inngår global partneravtale med Accenture

Selskapet har allerede sikret seg en rekke store industrikunder i Europa og Asia. Nå jobber selskapet hardt for å vokse videre i USA.

– Vi mister ingen kunder, de er veldig lojale, og vi doblet antallet kunder i fjor og ligger an til det samme i år, sier Lervik som forventer sterk vekst i år uten å ville røpe tallet konkret.

Da amerikanske TCV gikk inn med kapital i Cognite før sommeren varslet Akers konsernsjef Øyvind Eriksen at man ønsker å ta Cognite på Nasdaq-børsen i USA.

– Er det noe nytt rundt når det kan skje?

– Planen står fast, men det er ingen konkrete nyheter rundt tidspunkt, sier Lervik.

Vil fornye kraft- og råvarehandel

Cognite begynte sin ferd med å lage systemer som kan overvåke og forbedre prosessene ombord på oljerigger - og plattformer. Aker BP var blant selskapets viktige kunder i starten.

I etterkant har selskapet utvidet satsingen.

– Vi har ekspandert inn i kraftbransjen, fabrikker og «manufacturing», samt offentlig infrastruktur, sier Lervik.

– Merker dere økt pågang nå som energiprisene er så høye, særlig i Europa?

– Det er enda mer press på energieffektivisering, som også er bra for miljøet, sier Lervik og fortsetter:

– Det andre vi ser, som også er viktig og som nesten har eksplodert, er å bruke data for å optimalisere trading. Enten det er kraft, gass eller CO2. Man kan ikke lenger sitte og basere seg på regneark og magefølelse.

Cognite-sjefen sier at industriell digitalisering ikke bare er nødvendig for å bli mer effektiv, men også for å bli mer miljøvennlig. Han mener at noe av bakteppet for konferansen er at han mener det trengs en stor global dugnad til for å realisere denne omstillingen.