Aker BP og Equinor enige om Noaka - planlegger PUD i 2022

STORT POTENSIAL: Det estimeres at det er mer enn 500 millioner fat oljeekvivalenter i brutto utvinnbare reserver i Noaka-området mellom Oseberg og Alvheim i Nordsjøen. Det er også potensial for ytterligere leting og avgrensning. Her en oljeplattform i Nordsjøen. Illustrasjonsfoto: Dreamstime

Aker BP og Equinor har inngått en avtale om kommersielle vilkår for en koordinert utvikling av Krafla-, Fulla- og Nord for Alvheim-lisensene (Noaka) på norsk sokkel, opplyses det i en melding.

Equinor er operatør for Krafla, mens Aker BP er operatør for Fulla og Nord for Alvheim.

Selskapene har nå startet forberedelsene for innsending av plan for utbygging og drift (PUD) i 2022.

IR-direktør Kjetil Bakken i Aker BP sier til TDN Direkt at dersom PUD blir levert mot slutten av 2022, så anslås første olje fra Noaka å kunne komme sent i 2026 eller tidlig i 2027.

Noaka-området ligger mellom Oseberg og Alvheim i Nordsjøen. Det estimeres at det er mer enn 500 millioner fat oljeekvivalenter i brutto utvinnbare reserver i området, samt ytterligere lete- og avgrensningspotensial, opplyses det.

Oljeministeren: – Svært gledelig

Feltutviklingen vil bli en av de største som er planlagt på norsk sokkel de kommende årene.

«Det er svært gledelig at Aker BP og Equinor nå er enige om en løsning som åpner for denne store, viktige utbyggingen», sier olje- og energiminister Tina Bru (H) i en kommentar til torsdagens avtalekunngjøring.

«Dette er ett av de største prosjektene på norsk sokkel i tiden fremover og omfatter flere funn og store ressurser. Utbyggingen vil gi tusenvis av arbeidsplasser, store ringvirkninger og statlige inntekter til gode for hele landet».

Med på partnersiden i Noaka er forøvrig også Lotos Exploration & Production Norge.

Kjøpsanbefalinger for Aker BP

Blant analytikere er vurderingen at Aker BP og Equinors avtale tar ned risikoen for Aker BPs produksjonsprofil, ifølge TDN Direkt.

Pareto Securities mener utviklingskonsept og tidslinje for Noaka-prosjektet er på linje med deres forventninger, og at lavere risiko er positivt.

Ifølge TDN Direkt har meglerhuset en kjøpsanbefaling for Aker BP med et kursmål på 200 kroner.

Danske Bank Markets peker også på nedjustert risiko i produksjonsprofilen og ser en verdsetting av Noaka-utviklingen på 60 kroner pr. aksje, som meglerhuset mener er kraftig diskontert i dagens Aker BP-kurs. Ifølge TDN har også Danske Bank kjøpsanbefaling, med et kursmål på 204 kroner.

Aker BP-aksjen handles i 11-tiden torsdag til 177,15 kroner på Oslo Børs, ned 2,5 prosent.

50 milliarder i investeringer

SpareBank 1 Markets peker på at prosjektet kan utløse investeringer på mellom 50 og 70 milliarder kroner, og at dette er positivt for den norske oljeservicebransjen.

Ifølge TDN Direkt vil ikke Bakken i Aker BP komme med noe nytt, konkret anslag for kostnadene. Tidligere er det blitt indikert utbyggingskostnader på 50 til 60 milliarder.