Shell oppnådde et langt bedre resultat enn ventet i tredje kvartal. Justert inntjening viser 955 millioner dollar, som sant nok er ned hele 80 prosent fra samme periode i fjor.

Men det er milevis over analytikerkonsensus på 146 millioner, ifølge Reuters.

Etter det overbevisende resultatet vil Shell betale et høyere utbytte til sine aksjonærer. Oljegiganten varsler en økning på 4 prosent, etter at utbyttet tidligere i år ble redusert for aller første gang siden 1940-tallet som følge av oljeprisfall og coronapandemien.

Nå kan Shells eiere vente seg 16,65 cent i utbetaling for tredje kvartal.

Stadig usikkerhet

Blant årsakene til resultatnedgangen var lavere realiserte priser for olje og gass samt lavere realiserte marginer innen raffinerivirksomheten og lavere produksjonsvolumer.

I andre kvartal i år var justert inntjening imidlertid lavere, på 638 millioner dollar.

Inneværende kvartal venter Shell fortsatt makroøkonomisk usikkerhet som følge av coronapandemien og negativ innvirkning på etterspørselen for olje, gass og relaterte produkter.

Tidligere denne uken kom en annen oljegigant med tall som også var vesentlig bedre enn ventet.