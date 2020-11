Fredag morgen presenterte Quantafuel sine tredjekvartalstall. Selskapet hadde driftsinntekter på 6,1 millioner, mot null i samme periode i fjor. Nettoresultatet kom inn på minus 347 millioner kroner, mot et tap på 41 millioner i fjor.

Samtidig ble det kjent at den totale kostnadsrammen for Skive-anlegget øker til 548 millioner kroner, fra tidligere annonsert 469 millioner kroner.

Straffes på børsen

Nyhetene har ført til et stygt fall i aksjekursen. Fredag ettermiddag omsettes Quantafuel for 46,40 kroner, ned 13,3 prosent. Dagens laveste notering har vært på 43,30 kroner.

Pareto Securities skriver oppdatering at problemene er i tråd med deres forventninger. Ifølge TDN Direkt gjentar meglerhuset sin kjøpsanbefaling på Quantafuel.

Arctic Securities understreker at den europeiske utrullingsplanen fortsetter i samme tempo som før på tross av oppstartsproblemer i Skive. Meglerhuset gjentar sin kjøpsanbefaling og opererer med et kursmål 125 kroner.

Overrasket over kursfallet

I et intervju med TDN Direkt innrømmer konsernsjef Kjetil Bøhn i Quantafuel at han så for seg en negativ kursutvikling i etterkant av kvartalstallene, men kanskje ikke i den størrelsen vi er vitne til. Samtidig er han fornøyd med at kjernen i Quantafuels teknologi fungerer slik den skal.

– Vi er på vei opp bakken, men ikke helt oppe ennå, sier Bøhn.

I et intervju med Finansavisen i oktober sa Bøhn at Quantafuel omtrent har vært konkurs flere ganger.

Quantafuel vil ikke levere komplette driftsdata kontinuerlig, men planlegger å presentere en operativ oppdatering i desember.