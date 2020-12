Tror oljeetterspørselen kommer tilbake

– Hvis oljeforbruket skal ned må alle bidra, men alt må skje som insentiver fra myndighetene. Det er helt avgjørende at myndighetene tar grep, sier lederen for Det internasjonale energibyrået (IEA), Fatih Birol, til de som håper på et kraftig fall i oljeetterspørselen.

Onsdag talte han på Equinors årlige høstkonferanse onsdag, og tok utgangspunkt i den globale coronapandemien, som har hatt stor effekt på energietterspørselen.

Ifølge prognosene fra IEAs rapport World Energy Outlook, vil nedgangen bli på 5 prosent i år, syv ganger mer enn etter finanskrisen.

Det er olje og kull som rammes hardest. Ifølge IEA er oljekonsumet ventet å falle med 8 prosent.

– Dette skyldes både økonomisk nedtur og lockdown under pandemien, sier IEA-sjefen.

Derimot vil fornybar energi være mye mindre påvirket.

– Solenergi og vind ser ut til å være immune mot covid-19, og viser en liten oppgang.

DISKUTERTE UTSIKTENE: IEA-sjef Fatih Birol, olje- og energiminister Tina Bru og Equinor-sjef Anders Opedal deltok på Equinors høstkonferanse 2020, som var delvis digital. Foto: Ole Jørgen Bratland

Kina-beviset

80 prosent av det globale energiforbruket er fossilt. Om pandemien er starten på en vedvarende nedgang i fossilt forbruk og kan bidra til nullutslipp i 2050, er imidlertid Birol usikker på.

– Med mindre vi får en større dreining i myndighetenes politikk vil vi være tilbake der vi var tidligere, sier IEA-sjefen, og viser til egne prognoser om en oljeetterspørsel på over 100 millioner fat olje i 2025 dersom dagens politikk videreføres.

Han viser derimot til at det motsatte har skjedd i Kina – et land som har fått kontroll på pandemien.

– Beviset er Kina. Her har oljeetterspørselen tatt seg opp igjen og vi venter at den vil være litt høyere i år enn i 2019, sier Birol.

Tilbake i 2023 eller 2025

IEA har satt opp ulike scenarier etter pandemien.

Dersom verdens myndigheter viderefører sin politikk som nå og man samtidig får kontroll på pandemien i 2021, venter IEA at den globale energietterspørselen vil komme tilbake tidlig i 2023.

Dersom man antar at pandemien varer noe lenger, vil dette kunne gi dypere og mer alvorlig effekter på økonomien og sosialt. Da tror IEA at energietterspørselen er tilbake i 2025. I dette scenariet ventes oljeetterspørselen å flate ut på i underkant av 100 millioner fat, omtrent 4 millioner fat lavere enn dersom man får raskt kontroll på pandemien.

– Kanskje den viktigste beskjeden er at det som skjer de neste ti årene vil bestemme fremtiden.