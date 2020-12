Meglerhus ser dobling for sin nordiske favoritt

SNART ETT ÅR PÅ BØRS: Her fra da BW Energy ble notert på Oslo Børs i februar i år.

SNART ETT ÅR PÅ BØRS: Her fra da BW Energy ble notert på Oslo Børs i februar i år. Foto: Iván Kverme

Kepler Cheuvreux har oppjustert kursmålene for de tre oljeaksjene BW Energy , DNO og OKEA , ifølge TDN Direkt.

Tidligere er det kjent at meglerhuset har skrudd opp kursmålet for Aker BP og oppgradert Equinor til kjøp.

En felles årsak for oppjusteringene er høyere oljeprisprognoser.

Nordisk favoritt

For BW Energy er kursmålet løftet fra 38 til 58 kroner, og meglerhuset omtaler BW Energy-aksjen som sin favorittaksje i den nordiske sektoren.

«Aksjen er den som har gått best av de oljeaksjene vi følger, og med vårt kursmål tror vi at dette vil fortsette i 2021», skriver meglerhuset i en oppdatering, ifølge TDN Direkt.

Det tilføyer at høye investeringsnivåer i Gabon fortsatt er hovedårsaken til at kontantstrømmen vil være begrenset i 2021. Inn mot 2023 vil fri kontantstrøm derimot øke, som også er hovedgrunnen til at meglerhuset ser positivt på aksjen.

BW Energy-aksjen handles fredag formiddag til rundt 23 kroner. Kepler Cheuvreux ser følgelig doblingspotensial – og mer til – i aksjen.

Oppside på rundt 50 prosent

Hva gjelder OKEA-aksjen, ser Kepler Cheuvreux at denne kan stige til 14 kroner, fra dagens kursnivå på rundt 9,30 kroner. Meglerhusets tidligere kursmål var 9 kroner.

Meglerhusets anbefaling er fortsatt «kjøp».

Med de nye oljeprisprognosene har Kepler Cheuvreux oppjustert prognosene for OKEAs resultat pr. aksje med 70 prosent for 2021 og 55 prosent for 2022, ifølge TDN Direkt.

Hittil i år har OKEA-aksjen falt nær 50 prosent på Oslo Børs.

Spår Tawke-nedgang

For DNO-aksjen har Kepler Cheuvreux løftet kursmålet fra 5,00 til 6,70 kroner, som følge av høyere oljeprisprognoser. Anbefalingen holdes uendret på «hold».

Meglerhusets vurdering at det finnes operasjonell gearing i andre selskaper med betydelig lavere risiko for aksjonærer, ifølge nyhetsbyrået.



«Nedgangen i Kurdistan er fortsatt et spørsmål for oss, og vi spår nå en nedgang på Tawke på 10 prosent», heter det fra Kepler Cheuvreux.

DNO har 75 prosents andel i Tawke-feltet i den kurdiske delen av Irak.

DNO-aksjen handles rundt 6,70 kroner på Oslo Børs fredag formiddag. Aksjen er ned rundt 40 prosent hittil i år.