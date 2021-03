Bykser på børs etter avtaler med Kina-selskap

Det har siden i fjor vår vært kjent at Hexagon Purus har planer om å inngå et joint venture med kinesiske CIMC Enric. Nå har partene inngått ikke bare én, men to joint venture-avtaler.

Det setter fart på både Hexagon Purus og hovedeier Hexagon Composites, som like før klokken 11 er opp henholdsvis 6,4 og 6,5 prosent på Oslo Børs.

Hexagon Purus leverer hydrogenbeholdere, batteripakker og integreringstjenester til hydrogenbiler og elbiler. Selskapet ble sent i fjor skilt ut fra Hexagon Composites og notert på Euronext Growth.

CIMC Enric er et Hong Kong-notert selskap som opererer innen lagrings- og transportløsninger for nedkjølt og komprimert gass, og som har lang erfaring med gassystemer beregnet for bilprodusenter og distribusjonsaktører.

– Kina er på vei til å bli det viktigste markedet for hydrogenbiler, sier Hexagon Purus-sjef Morten Holum i meldingen.

– Kina tenker alltid stort – og Kina har bestemt seg for at hydrogen skal bli det neste store, innen dette tiåret. CIMC-Hexagon-joint venturene er satt opp for å tilby det som det kinesiske markedet for hydrogenlagring vil kreve, sier CIMC Enric-direktør Leo Yang.

Yang sier videre at CIMC Enric og Hexagon Purus sammen har den finansielle ryggraden til å skalere opp for å betjene den ventede etterspørselen for både Type 3- og Type 4-beholdere samt frakt av høytrykks hydrogen i Kina og Sørøst-Asia.

To JV-er med jevn fordeling

Partene er enige om å etablere to ulike joint venture-selskaper – ett for hydrogenbeholdere og ett for systemer.

I førstnevnte vil Hexagon Purus eie 51 prosent og CIMC Enric 49 prosent. I sistnevnte blir det omvendt – at Hexagon Purus har 49 prosent og CIMC Enric 51 prosent.

Formålet med samarbeidsselskapene er felles produksjon av hydrogentanker og systemer til hydrogenbiler og hydrogendistribusjon i Kina og Sørøst-Asia, som regnes som det største markedet for nullutslips hydrogenkjøretøy og -distribusjon i verden.

Det vises også til at det kinesiske markedet for hydrogenbiler – såkalte FCEV-er – er ventet å vokse til å bli verdens største det neste tiåret.

JV-ene innebærer at CIMC utvider sin nåværende produksjon og systemkapasitet til å omfatte såkalte Type 3-sylindre, og at det kinesiske selskapet installerer produksjons- og systemkapasitet for Type 4- sylindre, en type beholdere Hexagon Purus er ledende på i dag.

Produksjonen av Type 3-beholderne ventes å starte nå i år. Innledningsvis vil produksjonen dimensjoneres for 100.000 beholdere pr. år, og byggingen av den nye kapasiteten ventes å starte allerede neste kvartal.