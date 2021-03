Vindmygg navngir global offshoregigant som samarbeidspartner

Magnora har inngått en avtale med TechnipFMC for utviklingsmuligheter innen flytende havvindsprosjekter gjennom selskapet Magnora Offshore Wind.

I Magnora-meldingen vises det til at de 29. januar 2021 kunngjorde en avtale med et ikke-navngitt globalt offshore energiteknologi- og serviceselskap for å etablere en felles selskap for flytende vind. Denne samarbeidspartneren er TechnipFMC, påpekes det i dagens melding.

Da nyheten ble kjent klatret aksjen 9, 11 og 8 prosent de tre påfølgende dagene. Aksjen anbefales kjøpt av flere meglerhus blant andre Clarkson Platou og Fearnley Securities.

I gang

Magnora har en strategisk posisjon innen sektoren for fornybar energi som eier i havvind-, landvind- og solutviklingsprosjekter, og er en viktig «enabler» innen solenergiteknologier, heter det i meldingen ifølge TDN Direkt.

I kombinasjon med TechnipFMCs unike teknologier, erfaring med å levere integrerte EPCI-prosjekter og Deep Purple-initiativet for å integrere vind- og bølge-energi med offshore grønn hydrogenlagring, vil partnerskapet gjøre det mulig for Magnora Offshore Wind å realisere betydelige muligheter i det voksende offshore flytende vindmarked, opplyses det.

Magnora Offshore Wind har allerede startet sin virksomhet og begynt arbeidet med en søknad til den første runden med havbunnsleasing gjennom den skotske regjeringens ScotWind Leasing-program.

I tillegg vil Magnora Offshore Wind delta i den første søknadsrunden for havvind i Norge, som åpner i 2021, og de vil også vurdere å gå inn i nye markeder de neste månedene.