Grønn Spetalen-favoritt i nytt samarbeid

TioTech og Bergen Carbon Solutions (BCS) går sammen om å utvikle et komposittmateriale for hurtigladende batterier, går det frem av en børsmelding.

De to selskapene har mottatt 500.000 kroner i finansiering fra Regionalt Forskningsfond Vestland for prosjektet «TiO2-CNF: En nanokompositt for hurtigladende Li-ion-batterier».

«The black and white project»

Prosjektet, av partene døpt «The black and white project», skal studere muligheten for å bruke svart karbonnanofibre fra BCS som tilsetningsstoff for å forbedre hurtigladingskapasiteten hos TioTechs hvite titanipulver.

– Samutvikling av teknologi med selskaper i nabolaget representerer også en mulighet til å bygge en integrert batterikjede i Bergen og Vestland, sier prosjektleder Hjørdis Skår i en kommentar.

En favoritt hos Spetalen

Øystein Stray Spetalen sitter på en betydelig eierandel i BCS, gjennom Saga Pure.

BCS ble startet av Jan B. Sagmo og Finn Blydt-Svendsen på bakgrunn av en bacheloroppgave ved Høgskolen på Vestlandet, der temaet var produksjon av karbonnanofibre fra CO2.

Selskapet skal være det eneste selskapet i verden som har klart å produsere karbonnanofibre med både ekstremt lavt energiforbruk og negative CO2-verdier.

BCS har søkt om børsnotering på Euronext Growth, og første handelsdag ventes til 16. april.