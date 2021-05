– Fremhever risikoen i aksjen

Nordea Markets senker kursmålet i Scatec fra 400 til 380 kroner, men står fast på sin kjøpsanbefaling, går det ifølge TDN Direkt frem av en analyse mandag.

Meglerhuset mener Ukraina-situasjonen fremhever risikoen i fremvoksende markeder.

Samtidig kutter også DNB Markets kursmålet i Scatec, men fra et helt annet nivå enn Nordea. Kursmålet går ifølge nyhetsbyrået fra 205 til 190 kroner, og salgsanbefalingen blir selvfølgelig stående.

Mens Nordea fortsatt ser over 70 prosent oppside, spår DNB aksjen ned 13 prosent fra dagens nivåer.

Ukraina-risiko

DNB Markets argumenterer også med Ukraina, og påpeker samtidig at guidingen for andre kvartal var noe svakere enn ventet. Meglerhuset senker 2021-estimatene for proporsjonal EBITDA, etter å ha lagt inn noe høyere kostnader på solkraftproduksjon inn i regnearkene.

Scatec skrev i fredagens kvartalsrapport at selskapet er i brudd med lånebetingelser i Ukraina, og Pareto Securities har ifølge TDN Direkt også poengtert i sin oppdatering at dette fremhever emerging markets-risikoen.

Carnegie-analytiker Eivind Garvik uttalte fredag at bruddet i seg selv ikke var noe nytt, og at det kommer som en følge av at bankene har kuttet i tariffene sine.

– Markedet ser på dette bruddet som veldig negativt, mens Scatec selv mener dette er relativt udramatisk, sa han til nyhetsbyrået.

Toppet konsensus

Scatec fikk i første kvartal et proporsjonalt EBITDA på 636 millioner kroner, som var opp fra 346 millioner kroner i samme periode i fjor. Omsetningen løftet seg fra 866 til 1.010 millioner kroner. Infront-konsensus pekte mot et proporsjonalt EBITDA på 611 millioner av omsetning på 918 millioner kroner.

Kraftproduksjonen mer enn doblet seg fra første kvartal 2020, og gikk fra 349 til 864 GWh, etter sterke bidrag fra vannkraft, særlig på Filippinene.

Sjefen støttekjøper

Etter å ha blitt straffet med 11 prosent kursfall fredag, fortsetter den nedadgående trenden på Oslo Børs med i skrivende stund med ytterligere 2,7 prosent til 218,40 kroner mandag.

Scatec-sjef Raymond Carlsen signaliserer sin tro på selskapet ved at han mandag har kjøpt nye 22.500 aksjer til snittkurs 221,28 kroner, altså for nesten 5 millioner kroner.

Carlsen eier etter dette 3.127.790 aksjer i Scatec. På dagens kurser er disse priset til over 683 millioner kroner.