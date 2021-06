Endelig i gang etter coronaforsinkelser

Danske, Euronext Growth-noterte Everfuel har overtatt eierskapet og driften av hydrogenstasjonen på Hvam nordøst for Oslo, opplyser hydrogenselskapet etter børsslutt torsdag.

Dette blir selskapets aller første norske hydrogenstasjon, og er én av to fyllestasjoner selskapet kjøpte i november i fjor. Den andre ligger i Åsane ved Bergen.

Levering av fullt godkjente og sertifiserte stasjoner har ifølge Everfuel vært forsinket gjennom 2021 på grunn av coronarelaterte reiserestriksjoner. Åsane-stasjonen ventes å bli levert i tredje kvartal.

Med Hvam-stasjonen levert, utløses den finansielle sluttføringen for de to hydrogenstasjonene, som overtas fra Uno-X-selskapet H2CO.

Dette innebærer også at kunder kan ta i bruk Hvam-stasjonen for hydrogenfylling. Everfuel påpeker imidlertid at det fortsatt utføres tester av systemer ved stasjonen, og at det er muligheter for redusert tilgjengelighet i perioder.

«Hydrogenstasjonene på Hvam og Åsane er vårt første steg inn i det norske markedet. Vår plan er å etablere ytterligere stasjoner i Norge for å støtte private brukere og bedriftskunder med deres taxi-, lastebil- og bussflåter», het det fra Everfuel-sjef Jacob Krogsgaard i forbindelse med kjøpsavtalen.