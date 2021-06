Solselskap satser på nytt prosjekt i Nord-Makedonia

Energiselskapet Norsk Solar har signert en felles utviklingsavtale om å bygge et solkraftverk i Nord-Makedonia, ifølge en melding fra selskapet.

– Vi har jobbet aktivt i Balkan-regionen i årevis, og nå materialiserer vi oss. Nord-Makedonia, med sitt store solpotensial, men i stor grad fossil-drivstoffbaserte energimiks, skaper et solid grunnlag for vår forretningsmodell. Før vi fullførte den felles utviklingsavtalen med vår lokale partner, har vi sikret landområdet og relevante lisenser i forkant av forventet investering og bygging, sier Øyvind L. Vesterdal, adm. direktør i Norsk Solar, i meldingen.

Solkraftverket vil være et felles utviklingsprosjekt med en lokal partner, majoritetseid av Norsk Solar. Prosjektet vil være lokalisert i nærheten av Skopje, i nærheten av store industri- og bedriftsbedrifter.

Prosjektstørrelsen er 10 megawatt (MW) og er det første av en potensiell større portefølje som bygges sammen med den lokale partneren.

Solselskapet utvider dermed for andre gang på kort tid. I begynnelsen av juni opprettet det et datterselskap i Brasil for å utnytte potensialet i Sør-Amerika.