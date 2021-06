Mener oljeprisen kan passere 100 dollar

Bank of America Global Research venter et enda strammere oljemarked og har oppjustert oljeprisestimatene for inneværende og neste år, ifølge Reuters.

«Vi tror den globale etterspørselens robuste opphenting vil gå raskere enn tilbudsveksten de neste 18 månedene», heter det i et notat fra banken.

Estimatet for Brent-oljeprisen i år er oppjustert fra 63 til 68 dollar pr. fat i snitt. Neste år ventes Brent-oljens snittpris til 75 dollar fatet, opp fra en tidligere prognose på 60 dollar pr. fat.

BofA Global Research tror dessuten det stramme markedet kan sende oljeprisen forbi 100 dollar fatet for en kort periode neste år.

I 2023 ventes det imidlertid at prisene går ned igjen, når de amerikanske skiferprodusentene svarer på de høyere oljeprisene med å øke sin egen oljeproduksjon.

BofA Global Research venter en gjennomsnittlig pris på 65 dollar pr. fat for Brent-oljen i 2023.

Mandag ettermiddag er Brent-oljen opp 0,2 prosent til 73,30 dollar pr. fat.

Analytiker Helge André Martinsen i DNB Markets mener oppgangen kan skyldes at samtalene som tar for seg Irans atomavtale har dratt ut i tid. I helgen møttes partene for sjette gang for å diskutere avtalen, uten å komme frem til noe.