Pareto lar seg oppmuntre av tredoblingskandidat

Torsdag morgen ble det kjent at Aker Clean Hydrogen etter en rettet emisjon har mer enn 20 prosent eierandel i Meraker Hydrogen AS, som vil bygge et anlegg som skal kunne produsere opptil 10 tonn grønt hydrogen pr. dag.

Dette tilsvarer 23 MW installert elektrolysørkapasitet for anlegget som skal bygges i Kopperå i Meråker kommune, i umiddelbar nærhet til jernbanen og E14.

– God fremgang

Pareto Securities skriver ifølge TDN Direkt i en oppdatering torsdag at Aker Clean Hydrogen gjennom emisjonen har økt sin (direkte) aksjebeholdning fra 5,5 til 20 prosent. Meglerhuset sammenligner den oppgitte elektrolysørkapasiteten på 23 MW med tidligere indikerte 14 MW.

«Sammen med tirsdagens annonsering av Berlevåg, viser dette at Aker Clean Hydrogens prosjektportefølje gjør god fremgang», konkluderer Pareto ifølge nyhetsbyrået.

Meglerhuset opererer med en kjøpsanbefaling og kursmål 22 kroner. For å nå dette, må aksjen nesten tredoble seg fra torsdagens nivå på 7,70 kroner.

Pareto var en av tilretteleggerne da Aker Clean Hydrogen gikk på børs 11. mars i år, sammen med Carnegie og DNB Markets. Aksjen har mer enn halvert seg fra introduksjonskursen på 16 kroner.