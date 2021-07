IWS kjøper dansk leverandørselskap

Børsnykommer og vindserviceselskapet Integrated Wind Solutions (IWS) kjøper 75 prosent av danske Procon Group (ProCon).

Kjøpet gjøres ved å tilføre selskapet 60 millioner kroner i kontanter.

ProCon er en dansk leverandør av ingeniør-, konstruksjons- og tjenesteløsninger som spesialiserer seg på elektriske og tekniske løsninger til den globale fornybare industrien med fokus på havvind og landvind samt solenergi. Siden oppstarten har selskapet levert tjenester til rundt om lag 850 vindturbiner.

ProCon ProCon har hovedkontor i Aalborg, Danmark, og opererer ellers i Belgia, Tyskland, Polen, Taiwan, Storbritannia og USA.

Selskapets gründer Claus Søgaard Poulsen, beholder 25 prosent eierskap og vil fortsette som adm. direktør i ProCon.

Selskapet omsatte for rundt 84 millioner danske kroner i 2020.

Fremtidig vekst forventes å være i tråd med bransjen, og anslås å være mer enn 20 prosent per år.

Transaksjonen forventes å avsluttes innen juli 2021.

– ProCon er vår første investering under IWS Services-divisjonsporteføljen, og det er den perfekte muligheten til å ytterligere akselerere våre vekstplaner som leverandører av tjenesteløsninger til våre offshorevind kunder, sier adm. direktør Lars-Henrik Røren, i en kommentar.

Tidligere i juni kom det frem at IWS har fått en stor kontrakt på utbyggingen av vindparken ved Dogger Bank for ett av sine to skip som for tiden er under bygging ved verftet China Merchants Heavy Industry.