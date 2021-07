Vindselskap kaster seg inn i anbudsrunden for havvindlisenser

Magnoras datterselskap, Magnora Offshore Wind, har sendt inn søknader til havvindprosjektet ScotWind for to soner i Skottland, ifølge en melding fra selskapet.

Magnora Offshore Wind, som er et partnerskap mellom Magnora og TechnipFMC, kaster seg dermed med i kampen for å sikre seg leierettigheter på den skotske havbunnen.

ScotWind-prosjektet skal bidra til ytterligere 10 gigawatt (GW) ren og grønn energi for Skottlands CO2-nøytralitet innen 2045. Leieavtalene i prosjektet beløper seg til nærmere 10 milliarder pund, inkludert forsyningskjeder og andre fordeler.

ScotWind Den første runden med avtaler for leie av havbunnen rettet mot havvindparker i skotsk farvann på over et tiår.

Det primære målet med ScotWind Leasing er å gi eiendomsrett til havbunnen i det skotske farvannet for utvikling av havvindprosjekter i kommersiell skala.

Crown Estate Scotland er forpliktet til å hjelpe Skottland med å nå målet om nullutslipp innen 2045 gjennom havbunn-ansvaret.

I tillegg til å bli med i budrunden i Skottland har Magnora Offshore Wind til hensikt å delta i den første runden når det skal søkes om havvind-lisenser i Norge.

Tidligere i juli ble det klart at Ocean Winds og Aker Offshore Wind har inngått et samarbeid for å kunne by i den samme runden som Magnora nå tar del i.