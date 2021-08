DNB, SEB, Norne og Kepler kutter kursmålet på Nel

2021 har vært en eneste lang nedtur for Nel, og torsdagens kvartalspresentasjon resulterte i et kursfall på nesten 4 prosent etter flere dager med sammenhengende kursfall. Dagen før tallene ble kjent steg aksjen i overkant av 8 prosent på håp om gode nyheter. Slik gikk det ikke.

Kursmålet kuttes

Både DNB Markets, SEB, Norne Securities og Kepler Cheuvreux senker sine kursmål på Nel etter at de la frem kvartalsrapporten torsdag.

Blant skeptikerne finner vi DNB Markets som kutter kursmålet fra 11 til 10 kroner samtidig som salgsanbefalingen gjentas. Kepler Cheuvreux gjentar sin salgsanbefaling og kutter ifølge TDN Direkt kursmålet fra 20 til 10 kroner. Selv om Kepler forblir optimistiske til grønn hydrogen som brensel på lang sikt, minner meglerhuset om at Nel handles til en overdreven premie mot konkurrenter som eksempelvis McPhy.

Norne Securities ser lysere på fremtiden og anbefaler kjøp av aksjen samtidig som kursmålet kuttes fra 30 til 20 kroner. SEB forholder seg mer nøytral med sin hold-anbefaling selv om kursmålet reduseres fra 15 til 13 kroner.

Venter solid kursfall

Ifølge TDN Direkt gjentar SpareBank 1 Markets sin salgsanbefaling på Nel og sitt kursmål på 8,5 kroner. Tallknuserne advarer om at svake kvartaler har en tendens til å ha betydelig negativ effekt på aksjekursen flere dager etter rapporteringsdatoen.

Pareto Securities gjentar sitt kursmål på 8 kroner og anbefaler fremdeles salg av aksjen.

«Til tross for at vi tror Nel er godt posisjonert til å kapitalisere på den økte akselerasjonen i hydrogenmarkedet, priser markedet inn en vekstrate som, til vår forståelse, er ekstremt utfordrende. Vi argumenterer fortsatt for at den impliserte vektede kapitalkostnaden (WACC) på 4,3 prosent i våre estimater overser risikoen i caset», skriver Pareto Securities, ifølge TDN Direkt.

Tallenes tale

I årets andre kvartal hadde hydrogenselskapet driftsinntekter på i underkant av 164 millioner kroner, opp fra 149 millioner kroner på samme tid i fjor. Driftsresultatet endte på negative 149 millioner kroner, fra negative 72 millioner kroner i fjor.

Fredag formiddag stiger Nel-aksjen 3,1 prosent til 14,44 kroner.