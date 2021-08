Tar kontrollen på trøndersk kraftverk

Cloudberry Clean Energy kjøper vannkraftselskapet Usma Kraft, som en del av sin strategi om å om å eie, utvikle og drifte vann- og vindkraftanlegg i Norge og Sverige.

Blant selgerne er TrønderEnergi, som satt med 80 prosents eierandel.



Vannkraftverket Usma Kraft ligger i Selbu kommune i Trøndelag, og estimeres å ha en årlig produksjon på 25,5 gigawattimer. Det produserer kraft fra Usma og Gardåa, som er sidearmer til elven Nea i Neavassdraget.

«Vi er glade for å styrke vannporteføljen og takknemlige for en godt håndtert prosess med TrønderEnergi. Dette vannkraftverket møter alle våre ESG-krav», heter det i en kommentar fra Cloudberry Clean Energy-sjef Anders Lenborg.

Driftsdirektør Jon Gunnar Solli tilføyer at vannkraftverket er et solid kraftverk og at det er godt innenfor selskapets mål om en internrente (IRR) på mellom 6 og 9 prosent pr. år. Han sier videre at selskapet ser potensial for å øke produksjonen fra Usma-verket.

Noen pris for vannkraftverket oppgis ikke, men ifølge adm. direktør Ståle Gjersvold i TrønderEnergi er både timing, kjøper og pris riktig for dem.

Det ventes at sluttføring av Usma Kraft-transaksjonen vil finne sted 20. august.