– Kremls geopolitiske våpen er farlig for hele Europa

Tysklands avtroppende forbundskansler møtte søndag Ukrainas president Volodymyr Zelensky for samtaler, og sistnevnte uttrykte der bekymring for Nord Stream 2, gassrørledningen som vil gå under Østersjøen fra Russland til Tyskland.

Rørledningen med en prislapp på 11 milliarder dollar står snart ferdig, og vil doble den russiske gasseksporten til Tyskland til 55 milliarder kubikkmeter årlig.

Kontrakt går ut

Zelensky bekymrer seg for hva som vil skje om tre år, når kontrakten for å levere russisk gass gjennom ukrainske rørledninger går ut. Det å miste milliarder av dollar i overføringsavgifter vil ramme Ukrainas økonomi hardt.

Presidenten beskriver Nord Stream 2 som en sikkerhetsrisiko for Ukraina, og frykter Russland vil feste grep over energitilbudet i regionen.

På en pressekonferanse søndag beskrev Zelensky prosjektet ifølge BBC som et «geopolitisk våpen for Kreml» og «farlig for hele Europa».

Åpner for sanksjoner

Merkel og USAs president Joe Biden ble i sommer enige om at Russland ikke kan bruke Nord Stream 2 mot Ukraina, og som en del av denne enigheten kan nye sanksjoner bli innført hvis Kreml går denne veien, understreket Merkel ifølge den britiske kanalen søndag.

Forbundskansleren, som fredag hadde samtaler med Russlands president Vladimir Putin, har tidligere bedyret at Nord Stream 2 ikke vil gjøre Tyskland energiavhengig av Russland, og lover over én milliard dollar for å styrke Ukrainas fornybar energi-sektor.

Russland står allerede for rundt 40 prosent av EUs gassimport, litt mer enn Norge.